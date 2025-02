Sok a tartozás, fennáll a vízelzárás veszélye

A szolgáltató folyamatosan lehetőséget biztosít a tartozást felhalmozóknak, hogy részletekben fizessenek, törlesztés esetén amnesztiát is hirdettek (a büntetőkamatok elengedését), ám törekvéseik csak részben jártak sikerrel. Mivel a kinnlevőség az elmúlt években folyamatosan nőtt, ismét arra készülnek, hogy a tetemes hátralékot felhalmozó, a felajánlott rendezési módokkal sem élőktől megvonják a szolgál­tatást.

A cég tájékoztatása szerint összesen 22 822-en tartoznak kisebb-nagyobb összeggel a vízszolgáltatónak, ebből 20 936 magánszemély, 1886 pedig jogi személy. A legtöbb tartozást felhalmozó jogi személynek közel 1,1 millió lejt kellene törlesztenie, a természetes személyek esetében a legmagasabb összeg 29 ezer lejre rúg.

A vállalat emlékeztet, hogy az elmaradások egy része már történelminek számít, ami a tömbháznegyedi lakótársulásokra jellemző. Egy sepsiszentgyörgyi lakótársulás 2009 szeptemberéből görgeti maga előtt az egyre növekvő adósságot, amely mostanra meghaladta az egymillió lejt. Egy Csíki negyedi társulásról van szó, mely már három évvel ezelőtt is 700 ezer lej körüli adósságot halmozott fel, és már akkor sem volt reális elképzelés, hogy törleszteni tudják.

Kozsokár Attila, a szolgáltató vezérigazgatója szerint a legnagyobb gond a lakótársulások esetében vetődik fel. Ha azok nem fizetnek, akkor lépcsőházak, sőt, teljes tömbházak maradhatnak víz nélkül, azaz a tisztességesen törlesztő lakók is bajba kerülnek. Ezt szem előtt tartva, a vállalat hosszú türelmi időt biztosít, ami hónapokat jelent, hogy törlesszenek az adósok. Igyekeznek lehetőséget teremteni arra, hogy tudjanak fizetni (akár több részletre felosztva), ám ezt a lakóknak is kell akarniuk.

Mint ismert, 2023 nyarán állt elő egy olyan helyzet Sepsiszentgyörgyön, hogy többszöri felszólítás, figyelmeztetés után 13 lakótársulás esetében a Közüzemek megvonta a vízszolgáltatást, ami nagyjából száz lépcsőházat érintett. Végül az önkormányzat beavatkozására is szükség volt, a tartozások egy részét sikerült behajtani, ám az adósságok egyes helyeken tovább növekedtek.

A magánházak esetében a helyzet egyszerűbb, egyéni fogyasztóknál az elmaradások behajtása, illetve a vízszolgáltatás megvonása is könnyebb. Az igazgató ugyanakkor azt is elmondta, hogy az adósok a szolgáltatási szerződés értelmében elvileg nem akadályozhatják meg, hogy elzárják a vizet, még akkor sem, ha ehhez a cég alkalmazottainak be kell menniük az udvarukra. Ha mégis megtagadják, hogy beengedjék őket, az jelentős többletköltséget jelent az adós számára, ugyanis ilyenkor a lecsatlakoztatást közterületen oldják meg, amihez ásni kell, hogy hozzáférjenek a vezetékhez. Tavaly Gidófalván volt arra példa, hogy kotrógéppel aszfaltot kellett feltörniük, hogy elzárják a vizet. Ilyenkor a kiszállás, a munkálat, illetve az aszfalt feltörésének és kijavításának több tízezer lejre rúgó költsége is a fogyasztót terheli.