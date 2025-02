Bizalmatlansági indítvány: hőbörgés és ellentmondás

A képviselőház tegnapi plenáris ülésén vitatták meg azt a törvénytervezetet, amely egy állami tulajdonban levő tulceai ingatlannak a Duna-delta Bioszféra Rezervátum kezeléséből a védelmi minisztérium kezelésébe utalásáról rendelkezett. Az SOS Románia frakcióvezetője, Dumitru Coarnă közölte, hogy az SOS Románia képviselői nem szavazzák meg az indítványt, mert az ingatlan kezelőjének megváltoztatásáról kormányhatározattal kell dönteni, ez nem a parlament feladata. „Önök egy szinttel feljebb akarnak lépni, hogy ne adódjon problémája ebből Marcel Ciolacunak. Ne féljenek, mert Marcel Ciolacu meg fog bukni. Február 24-én, hétfőn benyújtjuk a bizalmatlansági indítványt. Mindent előkészítettünk. Nagyon kellemetlen meglepetésben lesz részük, önök egyenesen a történelem szemétládájába kerülnek” – fogalmazott Coarnă.

Ezzel szemben az AUR szenátora ugyancsak tegnap arról számolt be, hogy a Ciolacu-kabinet megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány szövege elkészült, és az AUR, az SOS Románia, illetve a Fiatal Emberek Pártja (POT) frakcióinak tagjai támogatták eddig az aláírásukkal, összesen 154-en. Petrişor Peiu közlése szerint még pontosan egy hetet, tehát jövő szerdáig várnak, hogy az USR-frakciók valódi ellenzéki pártként viselkedjenek és aláírják a kezdeményezést. Peiu szerint a szövegben nem szerepel egyetlen olyan állítás sem, amelyik miatt a kormánypártok tagjai ne támogathatnák az indítványt. Elmondta, hogy a bizalmatlansági indítványban illegitimnek nevezik a kormányt, kétségbe vonják Marcel Ciolacu miniszterelnök feddhetetlenségét, és bizonyítékokat mutatnak be újabb utakról, amelyeket a kormányfő a Nordis vállalat magánrepülőjén tett Vladimir Ciorbă cégtulajdonos indítványára. Azt is felróják a miniszterelnöknek, hogy nem tartja magát kormánya programjához.