Kézdivásárhelyen is elűzték a telet

Az idei farsangtemetést – a korábbi évekhez hasonlóan – a Tegyünk Kézdiszékért tömörülés szervezte. A civil szervezet tagjai azt követően elevenítették fel a lovasok és szekeresek vonulásával tarkított rendezvényt, hogy az korábban ellaposodott, majd szervezők hiányában évekig elmaradt. Pedig Kézdivásárhelyen nagy hagyománya volt a főtéri maszkás mulatságnak: fénykorában a települések lakói is bevonultak, a telet jelképező bábut pedig hagyományosan a csernátoniak égették el. A céhes város farsangja egykoron a március 15-i ünnepséghez mérhető eseménynek számított.

A civil tömörülés által szervezett farsangtemetés, ha méreteiben szerényebben is, de követi a hagyományt, részt vesznek azon a torjai Bálványos Fiai Egyesület tagjai, a gelenceiek – idén a férfidalárda emelte az esemény színvonalát –, ahogy a kézdiszentléleki Ábri Béla és zenekara is hozzájárul a farsangolók felpezs­dítéséhez. A maskarások a főtéren lovasok vezetésével vonultak fel, a tulajdonképpeni farsangtemetésből a Vigadó Művelődési Központ és a Városháza előtti téren gyakorlatilag csak az esküvői jelenetet lehetett megtekinteni, a tél temetése – ahogy fentebb említettük – elmaradt. Ettől függetlenül a közönség élvezte az előadást, főleg hogy a táncba is bevonták őket.

Jövő vasárnap Gelencén lesz a télbúcsúztató ünnepség. A farsangtemetést 9.30-tól a Felszegben, 10.30, illetve 12 órától a templomtéren, majd 13 órától az Alszegben is meg lehet tekinteni, ahol a Burusnyán Néptáncegyüttes, a férfidalárda és a Gelencei Ifjak Szervezete közreműködésével tető alá hozott előadás részeként a bábut is elégetik.

Kézdiszentléleken ugyan­­csak vasárnap, 14 órától lesz a farsangtemetés, ez premiernek számít: Balogh Tibor polgármester elmondása szerint próbálják fel­eleveníteni a régi farsangtemetések hangulatát és ismét hagyományt teremteni belőle.