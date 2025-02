Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is díjazza a város azon kiemelkedő személyiségeit, akik önzetlen munkásságukkal, tudásukkal a helyi közösséget szolgálták.

A 2025. évi Pro Urbe díjra március 17-én 16 óráig várják a jelöléseket. A városháza tájékoztatójában emlékeztet, a kitüntetésre sepsiszentgyörgyi születésű vagy Sepsiszentgyörgyön élő, 70 évnél idősebb polgárok jelölhetők, akik munkásságuk révén Sepsiszentgyörgy hírnevét öregbítették, hozzájárultak a közösségi élet fejlődéséhez. Bárki lehet kezdeményező, a beterjesztőnek meg kell indokolnia a javaslatát, illetve három ajánlást is várnak azok részéről, akik a jelölttel azonos téren munkálkodtak. A jelölést a polgármesteri hivatal 28-as irodájában lehet leadni személyesen, de e-mailen is beterjeszthető a reka.albert@sepsi.ro címen. Ugyanitt, illetve a 0267 311 243-as telefonszámon további felvilágosítással is szolgálnak. A Pro Urbe díjakat 1997 óta ítéli oda a helyi tanács a „pénz és taps nélkül” a városért dolgozó kiválóságoknak. A kitüntetést hagyományosan a Szent György-napi rendezvények idején ünnepi tanácsülésen adják át. (dvk)