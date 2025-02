Lesz gáz Sepsibodokon

A szerződés aláírásáról Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke számolt be a Facebookon. A közzétettek szerint összesen 28 kilométernyi gázvezeték kiépítéséről van szó a községet alkotó három településen. Az elnök azt is felidézte, hogy Bodok község már 1999-ben rendelkezett a földgázhálózat kialakítására vonatkozó tervvel, ám nem volt lakossági igény a beruházásra, így az elmaradt. Bodok község akkor Háromszéken szintén elsőként dolgozott ki ilyen tervet.

Fodor István polgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy a támogatási szerződés aláírása még nem jelenti a munkálatok kezdetét. Maga a tervezési folyamat is sok időt vett igénybe, 2023-ban kezdődött, melyet most sikerült lezárni. Az elöljáró azt is elmondta, hogy a szaktárcával kötött finanszírozási megállapodás 18 millió lejről szól, a beruházás teljes értéke viszont 21 millió lej. A hiányzó hárommillió lejt a községnek saját erőből kell biztosítania, ami nagy kihívás, remélik, az elkövetkezőkben ennek fedezésére is sikerül külső forrásokat szerezniük. Fodor István szerint az elkövetkezőkben összeállítják a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzés dokumentációját, meghirdetik a versenytárgyalást, remélik, kerül jelentkező, illetve, hogy nem lesznek óvások vagy más akadályok. A polgármester úgy vélte, ha minden jól halad, augusztusban lehet arra számítani, hogy a munkálatok elkezdődnek.