Szűk tíz hét az elnökválasztásig

Tíz hét sincs már hátra az új elnökválasztás május 4-ére időzített első fordulójáig, és még mindig nem tudni, hogy kik szállnak versenybe. A pártok mindeddig egyetlen választási szövetséget jegyeztettek be: a kormánykoalícióét, amely Crin Antonescu mögé sorakozott fel. Rajta kívül egyelőre két független pályázó indulása tűnik biztosnak: az önmagát csak választott elnöknek nevező Călin Georgescu már az aláírásokat is összegyűjtötte, a némiképp váratlanul fellépő Nicușor Dan bukaresti főpolgármester viszont kissé visszahúzódott az utóbbi időben.

Az ellenzéki pártoknál is csend honol. Az USR eleinte még kitartott amellett, hogy az érvénytelenített tavalyi elnökválasztáson második fordulóba jutó Elena Lasconi pártelnököt jelölje az idén is, de már jó ideje lebegtetik ezt a döntést, mert a jelölt támogatottsága még a párton belül sem egyöntetű, hiszen elég világos: sokan vannak, akik csak Georgescu ellenében szavaztak volna rá. Ő sincs már olyan jó helyzetben, mint három hónappal ezelőtt: azóta több hazugsága és gyanús kapcsolata is kiderült, és a szélsőséges pártokra is csak akkor számíthat, ha ismét bejut a második fordulóba; egyelőre azonban az is kérdés, hogy az alkotmánybíróság – amely tavaly nyáron sokkal kevesebbért kaszálta el Diana Șoșoacă indulását – ezúttal beleszól-e a jelöltlistába. Valószínűleg emiatt várnak ki a „szuverenista” oldalon: ha Georgescu kiesik, a saját embereiket indíthatják, ámbár az is hírlik, hogy ez esetben Georgescu a feleségét nevezi be. Egy dolog látszik biztosnak: az, hogy májusban sem a szociáldemokraták, sem a liberálisok nem fognak átszavazni azért, hogy saját esélyeiket növeljék a második fordulóban. Legalábbis központi utasításra nem, mert vannak bőven minden „európai” táborban (a magyarok között is), akiknek Crin Antonescunál jobban tetszik Călin Georgescu vagy Nicușor Dan.

A PSD a jelek szerint meg is találta a salamoni megoldást: hivatalosan Antonescu a jelöltjük, de kiskapunak ott van Victor Ponta, aki nagyon szeretne visszakapaszkodni arra az uborkafára, ahonnan tíz éve pottyant le, mégpedig nem az Európa felé, hanem az ellenkező irányba húzó szavazók segítségével. Az őt nem csupán visszafogadó, hanem szenátori hellyel is jutalmazó párt és Marcel Ciolacu pártelnök nem határolódott el tőle (az nem számít, hogy egy amúgy is üres tanácsadói tisztségtől megfosztották), vélhetően azért, hogy a végén a nyerteshez csapódjanak, akárki lesz az. Nekünk, választóknak azonban nem arra van szükségünk, hogy a politikusok a saját pecsenyéjüket sütögessék, hanem arra, hogy a bajkeverő Traian Băsescu és a semmittevő Klaus Iohannis évtizedei után végre felelősségteljes államfője legyen Romániának. Felnő valaki ehhez a feladathoz a hátralevő hetekben?

A kormánykoalíció jelöltje, Crin Antonescu. Fotó: Facebook / Crin Antonescu