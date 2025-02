Mint arról beszámoltunk, a rosszul haladó munkálatok kapcsán Antal Árpád polgármester nemrég kilátásba helyezte a szerződésbontást, mondván, hogy az önkormányzatnak elfogyott a türelme. Ezt követően mindkét kivitelezővel több alkalommal egyeztettek, és amennyiben tartják magukat a megbeszéltekhez, egyelőre maradnak a szerződések. Sztakics Éva lapunk megkeresésére elmondta, a kivitelezés alaposan megkésett mind a Székely Mikó Kollégium főépületének korszerűsítése, mind a Berde Áron-szakközépiskola udvarának rendezése ügyében. A Székely Mikó Kollégiumnál a korszerűsítés mintegy felét sikerült elvégezni, a másik tanintézetnél hosszabb ideje nem történt semmi érdemleges, építőtelep az udvar meghatározó része. Az alpolgármester szerint azonban végül egyelőre elálltak a szerződések felbontásától.

A Mikó esetében nem szeretnének abba a helyzetbe kerülni, mint a Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakásépületével és dísztermével, azaz hogy évekre teljesen leálljon a munka, perekbe bonyolódjanak, és a főépület egy része használhatatlan legyen. Ezért döntöttek úgy, hogy egyelőre marad a szerződés, inkább lassan, de haladjon a vállalat, amelynek emberei a napokban is dolgoztak. Mind a kivitelezővel, mind a műemlékvédelmi szakemberekkel egyeztettek, a cégnek a tervezést végző csapattal is gondja akadt, ezt kell most rendezniük. A 2021-ben indított általános korszerűsítési munkálatoknak mintegy felét sikerült eddig elvégezni. Nem tevődik fel a finanszírozás problémája, noha az országos program – a helyi fejlesztések programja (PNDL) –, melyből a források egy jelentős hányadát (8 millió lejt) biztosították volna, időközben lezárult, az önkormányzatnak rendelkezésére áll a szükséges összeg.

A Berde Áron-szakközépiskola esetében az udvarrendezés már hosszabb ideje áll, a kivitelezővel ebben az esetben is egyeztettek, és egyelőre eltekintettek a szerződés felbontásától. A cég jelezte, hogy megpróbálja alvállalkozóknak átadni a fennmaradt munkálatokat és így minél hamarabb lezárni azokat. Ebben az esetben is saját forrásokból kell megoldania az önkormányzatnak a hátralévő munkálatok finanszírozását, ugyanis a korábbi európai uniós költségvetési ciklusban, a Regionális Operatív Program keretében elnyert támogatás egy részét elveszítették, mi­után nem sikerült határidőre lezárni a beruházást.