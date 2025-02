Menesztik Toni Greblăt

Az intézményvezető felmentésére vonatkozó javaslatot Ciprian Șerban képviselőházi elnök terjesztette a házbizottságok elé azzal az indoklással, hogy 2023 márciusában Toni Greblă a kinevezésekor érvényes országos minimálbért (3000 lejt) vette alapul a saját havi illetménye kiszámolásakor a 2080 lejre befagyasztott érték helyett. Így 2023-ban és 2024-ben illetéktelenül jutott hozzá magasabb összegű juttatáshoz, a napidíját is beleértve, mivel utóbbit a havi illetmény összegével arányosan számolják ki. Azt is felróják az AEP elnökének, hogy a Központi Választási Irodát (BEC) új székhelyre költöztette, és a bérleti díjjal is megkárosította az államot. Mindezek mellett az utóbbi időben tisztségével összeegyeztethetetlen nyilatkozataival és megnyilvánulásaival ártott az AEP presztízsének.

Az összevont házbizottság egy másik tegnapi határozatában – az USR javaslatára – a 2024 novemberében lezajlott elnökválasztásra vonatkozó jelentést kéri az AEP-től. A hatóság ugyanis minden egyes választás vagy országos népszavazás után legtöbb három hónappal köteles beszámolni a választás vagy népszavazás megszervezéséről és lezajlásáról, a résztvevőkről, szabálysértésekről, hiányosságokról stb., ez a határidő azonban február 24-én lejárt, a jelentés pedig nem készült el.