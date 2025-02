Ellenzik a román katonák Ukrajnába való küldését

Ilie Bolojan politikai súlyuk sorrendjében fogadta az elnöki hivatalban a parlamenti pártokat, hogy a közös európai védelmi politika, az ukrajnai háború lezárását célzó erőfeszítések és a védelmi beruházások növelése tekintetében előkészítsék azt a román álláspontot, amelyet az Európai Unió jövő heti állam- és kormányfői értekezletén fog képviselni.

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ küldöttsége az elnöki hivatalban is kifejtette a szövetség azon álláspontját, hogy Ukrajnában mielőbb tűzszünetre van szükség, és kifejezte reményét, hogy az amerikai–orosz tárgyalások nagyon hamar eljutnak a tűzszünetig, amely lehetővé teszi, hogy a diplomáciai tárgyalások mélyebben, részletesebben folytatódjanak. Az Ukrajna által igényelt biztonsági garanciákról Kelemen Hunor úgy vélekedett, hogy ezeket nehéz elképzelni az Egyesült Államok nélkül, másfelől európai csapatoknak a konfliktusövezetbe vezénylése is sok kérdést vet fel. „Számunkra egyértelmű az, hogy román csapatoknak nincs mit keresniük Ukrajnában sem most, a konfliktus alatt, sem a tűzszünet után. Tehát az RMDSZ nem támogatja azt, hogy Románia csapatokat küldjön Ukrajnába. Lehet és kell támogatni a békefenntartókat romániai katonai bázisokról, infrastruktúrával, logisztikával, de román állampolgárságú katonáknak, román csapatoknak nincs mit keresniük Ukrajnában, ezt mi nem támogatjuk” – hangoztatta az RMDSZ elnöke. Megjegyezte: bár erről nem született írott megállapodás, a koalíciós megbeszéléseken egyetértést tapasztalt ebben a kérdésben a román kormánypártok részéről is.

Arra a kérdésre, hogy miként próbál a bukaresti külpolitika igazodni ahhoz az új helyzethez, amelyet Donald Trump elnökké választása és az új amerikai adminisztráció számos kezdeményezése teremtett, Kelemen Hunor azt emelte ki: a legtöbb európai ország megértette a védelmi kiadások növelésének szükségességét. „Európának el kell fogadnia azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok polgárainak, adófizetőinek a pénzéből nem lehet a világ végéig fenntartani azt a helyzetet, hogy Amerika biztosítja Európának a védelmét, és Európa erre nem költ. A hadiipart meg kell erősíteni, a hadseregeket meg kell erősíteni, és kell egy közös európai uniós védelmi testület, úgy, hogy megmaradnak természetesen a nemzeti hadseregek, megmarad az észak-atlanti szövetség” – összegezte Kelemen Hunor a bukaresti döntéshozók által is osztott álláspontot. Hozzátette: Románia számára ugyanakkor fontos az amerikai katonák és a katonai infrastruktúra jelenléte, amelyet Románia meg akar tartani. „Ezzel nemcsak saját magát védi, hanem a mögötte lévő államokat is, és ezt a keleti védelmi vonalat, ha kell, nagyobb ráfordítással is meg kell őrizni. Nincsen ebben a pillanatban olyan információ vagy olyan döntés, ami azt jelentené, hogy Amerika kivonul ebből a régióból. Lehet, hogy kevesebb katonával, vagy lehet, hogy kevesebb pénzzel lesz jelen, de nem hiszem, hogy fel fogja adni ezeket a védelmi vonalakat” – vélekedett. Kelemen Hunor szerint most a legfontosabb meggyőzni az amerikai adminisztrációt arról, hogy közép- és hosszú távon mégiscsak az Európai Unió lesz a legbiztonságosabb partnere.

„Az egyértelműen látszik, hogy (az Egyesült Államok) Oroszországot le akarja választani Kínáról, készülve az amerikai–kínai kereskedelmi, gazdasági konfliktusra, egymásra feszülésre. De az Európai Unió nagyon sokat tévedett az elmúlt években, akár Donald Trump elnök személyét illetően, a hozzá való viszonyulásban, akár abban a tekintetben, ahogyan a rossz döntéseket követően leépítette gazdaságának versenyképességét. Az Európai Uniónak nincs más dolga, mint hogy most, az utolsó előtti órában felébredjen, összeszedje magát, és próbálja rendezni a transzatlanti kapcsolatokat” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) állápontját Marcel Ciolacu pártelnök egy Facebook-bejegyzésben ismertette. Beszámolója szerint pártjának első számú javaslata az volt, hogy Románia ne küldjön katonákat Ukrajnába. Ugyanakkor azt is közölték az államfővel, hogy a PSD támogatja a védelmi ráfordítások növelését, de csak a román fegyveriparba történő beruházások formájában. A delegáció harmadik javaslata arra vonatkozott, hogy a védelmi kiadásokat zárják ki a költségvetési hiány számításakor.

Ilie Bolojan kedden bejelentette, hogy azért készül konzultálni szerdán a parlamenti pártokkal, mert az Európai Tanács március 6-i rendkívüli ülésén várhatóan az európai kül- és védelempolitikára közvetlenül kiható döntések születnek. Az ügyvivő államfő hangsúlyozta, hogy Románia külpolitikáját minden bizonnyal a nemzetközi változások kihívásaihoz kell majd igazítani, de a nemzeti érdek változatlanul az marad, hogy Románia biztonságos, virágzó és megbízható ország legyen.