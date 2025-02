Zene

HANGVERSENYÉVAD. A 2024/2025-ös sepsiszentgyörgyi hangverseny­évad első koncertje, melyet a Szebeni Állami Filharmónia tartott volna a Tamási Áron Színház nagytermében, objektív okok miatt (a filharmónia sztrájkja) elmarad. A koncertre megvásárolt jegyek értékét vissza lehet igényelni március 15-éig, illetve átválthatók a március 15-ei hangversenyre kizárólag a városi kulturális szervezőirodában.

EGYHÁZZENEI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban március 1-jén 19 órától egyházzenei koncertet tart a Cantate Domino Horváth József vezényletével.

Tortoma Önképzőkör

Március 4-én, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel termében Az erdővidéki 13. székely határőr­zászlóalj története címmel Préda Barna néprajzkutató (Zalánpatak) tart vetített képes előadást. A találkozó keretében bemutatják Benedek Pál székely határőr Köpec patakától az Inn folyóig című verses hadinaplóját. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Könyvbemutató

SEPSISZENTKIRÁLY. A kultúrházban ma 18 órától Csikány Tamás hadtörténész, ezredes tart előadást Madéfalvától a Nyerges-tetőig címmel, amelyet követően bemutatja 2024-ben megjelent, A székely határőr gyalogezredek története, 1762–1851 című könyvét, mely a helyszínen megvásárolható (90 lej).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház műsorán ma: 16 órától Out of the Nest (románul beszélő), 17 órától Áradás (beszéd nélküli kalandfilm), 18 órától Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.15-től Parthenopé – Nápoly szépe (román feliratos), 20.30-tól Emma és a halálfejes lepke (román feliratos); szombaton: 11 órától Mufasa: Az oroszlánkirály (magyarul beszélő), 11.15-től Big Trip 3: Világ körüli verseny (románul beszélő), 16 órától Amerika Kapitány: Szép új világ (magyarul beszélő) és Woodwalkers (román feliratos), 18 órától Futni mentem (magyar romantikus), 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar vígjáték), 20.15-től Bridget Jones: Bolondulásig (román feliratos), 20.30-tól Sehol se otthon – Bob Dylan (magyar feliratos); vasárnap: 11 órától Paddington Peruban (magyarul beszélő), 11.15-től Dodó kacsa és Cucu malac (románul beszélő), 16 órától Amerika Kapitány: Szép új világ (román feliratos), 16.30-tól Mentorok (román komédia), 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.30-tól Bridget Jones: Bolondulásig (magyarul beszélő), 20.45-től Szeptember 5. (román feliratos).

BARÁTOS. Március 1-jén, szombaton 17 órától a barátosi művelődési házban a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjátékot vetítik, amelyben megelevenednek Demjén Ferenc minden generációt újra meghódító slágerei. Jegyek ára: egységesen 25 lej, elővételben megvásárolhatóak Beder Alpárnál (0740 156 846) és Beder Mártánál (0743 573 752).

Farsangi mulatság

SZENTIVÁNLABORFALVA. A székely István Dalkör szervezésében március 1-jén, szombaton 20 órától a Közösségi Házban a Járom az utam (Azok a 60-as évek) című előadás után kosaras bált tartanak. Zenél a Szász Béla Band. Részvételi szándékot a 0742 020 481-es telefonon kell jelezni (N. K. K. Öcsi).

KÉZDISZENTLÉLEK. Március 2-án, vasárnap többéves kimaradás után újra megszervezik a hagyományos kézdiszentléleki farsangkergetést. A hagyományokhoz híven lovas, szekeres, táncos, maskarás felvonulással járják körbe a falut. A bábuégetésre a helyi porondi parkban kerül sor, ahová várnak kicsit és nagyot, akár beöltözve is. A program: 14 órától indulás a Petőfi Sándor Művelődési Ház elől; helyszínek: papi lak – Közösségi Ház – Csabi bolt – művelődési ház – falu vége (Kézdivásárhely irányában) – Perkő vendéglő – Kővári út – Porond.

Új közösségi tér nyílik Szépmezőn

A közösségi tér célja a társadalmi összetartás elősegítése, az aktív közösségi élet támogatása, valamint a segítő szervezetek számára befogadó teret teremteni. A nyitóeseményt a közösséggel és a helyi intézményekkel és szervezetekkel való folyamatos együttműködés révén rendezik meg március elsején. A rendezvény programja: 14.30-tól hivatalos köszöntők: Könczei Helga, a szépmezői lakók képviseletében; Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere; Hajdu János főesperes-plébános megszenteli a közösségi termet; 15 órától a szépmezői gyerekek farsangi műsora; 15.15-től Közösségi élet Szépmezőn címmel rövidfilm vetítés a helyi közösségi programokról; 15.30-tól gyermekfoglalkozás – Máltai Szeretetszolgálat; 16 órától tombolahúzás felnőtteknek; 18 órától bábégetés.

Röviden

MEGEMLÉKEZÉS. Március 3-án, hétfőn 16 órától Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkbeli kopjafánál a kitelepítés áldozataira emlékeznek.

ÁRAMSZÜNET. Ma 10–12 óráig Sepsiszentgyörgyön a Dózsa György utcában a Kós Károly és a Zöld Péter utca közötti szakaszon, a Zöld Péter utcában, a József Attila utcában a Kós Károly és a Budai Nagy Antal közti szakaszon, a Farm utcában és a Jókai Mór utcában a Kós Károly és a Heidemann utca közötti szakaszon szünetel az áramszolgáltatás.

TÚRA. Az EKE háromszéki szakosztálya kétnapos túrát szervez a Nagyhagymás-hegységbe március 1-jén, szombaton. Szállás az egyeskői menedékházban. Érdeklődni, jelentkezni a 0745 791 109-es telefonszámon lehet. u Az EKE háromszéki osztálya március 2-án szalonnasütéssel egybekötött túrát tart a sárga pontjelzés mentén. Indulás 9 órakor a stadionnál, az autóbusz-megállótól. Túravezető: Dukrét Lajos.

NYÍLT NAP A KUTYAMENHELYEN. A szépmezői kutyamenhelyen március 1-jén, szombaton tartanak újra nyílt napot 10–15 óráig. Az érdeklődők sétálhatnak a kutyákkal, de a fő cél továbbra is az örökbeadás. Jelen pillanatban a 148 helyből 131 foglalt – február során is több kutyát fogadtak örökbe külföldön. Az örökbefogadáshoz csak személyi igazolvány szükséges, a folyamat ingyenes, az örökbe adott kutyákat ivartalanítják, oltják és chipezik is.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselői március 3-án, hétfőn 10 órai kezdettel tartanak meghallgatást Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Az érdeklődők személyesen vagy telefonon jelentkezhetnek a meghallgatásra az intézmény székhelyén vagy a Nép Ügyvédje irodájának 0268 471 100-as telefonszámán. Minden eljárás ingyenes, az anyanyelv használata szavatolt.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis patika (0267 324 903) a szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.