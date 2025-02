Akárcsak egy éve, a nyolcszoros győztes Sepsi-SIC számára idén is a tengerpartiakon át vezet az út a női kosárlabda Román Kupa döntője felé, mivel szombaton 16 órától az aradi Final Four első mérkőzésén a megyeszékhelyi zöld-fehérek a címvédő Konstancai VSK csapatával találkoznak. A kétnapos torna holnap esti párharcán a házigazda FCC a Târgoviște együttesével meccsel a fináléba jutásért. A mérkőzéseket a szakszövetség hivatalos YouTube-csatornája, az FRB TV élőben közvetíti.

Tavaly még Sepsiszentgyörgyön tartották a női kosárlabda Román Kupa utolsó felvonását, most Arad ad otthont a sorozat elődöntőjének és fináléjának. Ahogy már megszokhattuk, a Final Four mezőnyében szerepel a Sepsi-SIC is, amely korábban már nyolcszor nyerte meg a kupaviadalt. A Zoran Mikes edzette zöld-fehérek idén is a Konstancai VSK csapatával találkoznak az elődöntőben. Lányainknak van, amiért visszavágniuk a tengerpartiaknak, egy éve a Konstanca 88–80-ra győzte le a háromszéki alakulatot a Sepsi Arénában lejátszott elődöntőben, majd a fináléban a Târgoviștén is túllépett, így megszerezte első trófeáját. A szombati lesz a huszonnegyedik egymás elleni mérkőzése a két együttesnek, a szentgyörgyiek eddig tizenkilencszer győztek, az időközben széthullott, majd az elmúlt hetekben feltámasztott dobrudzsaiak pedig négyszer örülhettek a diadalnak. Az együttesek legutóbb február 16-án találkoztak, a Nemzeti Liga alapszakaszának utolsó előtti fordulójában lejátszott meccset a Sepsi-SIC 82–76 arányban veszítette el.

„Úgy megyünk Aradra, hogy trófeát akarunk nyerni. A szombati meccsen nem számíthatunk Popescura és Ghițăre, akik a román válogatott legutóbbi meccseiről sérülten tértek vissza. Emiatt egy picit bajban is vagyunk, mivel a Román Kupa mérkőzésein két hazai játékos végig a pályán kell legyen, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből. A Konstanca is ugyanebben a hajóban evez, ám mi a játékunkra koncentrálunk, és arra, hogy győzzünk az elődöntőben. Sorra vesszük az akadályokat, mivel szeretnénk ott lenni a fináléban. A lányok keményen dolgoztak egész héten, úgy érzem, fel vagyunk készülve, a két sérültünket leszámítva mindenki egészséges, és még Nemes Gréta is visszakerült a keretbe. Mi mindenképp győzni akarunk” – nyilatkozta Samoilă Zoltán, a Sepsi-SIC másodedzője.

A négyes döntő programja: * szombaton: Sepsi-SIC–Konstancai VSK (16 óra), Târgoviște–Aradi FCC (19 óra) * vasárnap: döntő (19 óra).