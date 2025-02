Az új inkubátorházat tavaly fejezték be. A szerző felvétele

Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere elmondta: céljuk az üzleti szféra erősítése és természetesen a város inkubátorházainak benépesítése és kihasználása is, amelyekből most már kettő is van a céhes városban. „Öt témakörben fogunk ingyenes mentorprogramot indítani, ezek mindent érintenek, ami létfontosságú egy vállalkozó számára, legyen szó egy vállalkozás létrehozásáról, fenntartásáról, jobbá tételéről. A részvétel regisztrációhoz kötött, eddig 73-an jelezték részvételi szándékukat. Ma ismertetik a programot, feltérképezzük az igényeket, ez dönt arról, hogy miként fog zajlani ez a képzési folyamat. Nem szó szerinti képzésről van szó, hiszen a végén – május végén vagy június elején ér véget a folyamat – nem kapnak oklevelet” – magyarázta.

A projekt – mivel a város költségvetéséből kap anyagi támogatást – elsősorban Kézdivásárhely lakóinak szól, az érdeklődők tájékoztatást kapnak pályázatírásról, üzleti és jogi, valamint könyvelési és pénzügyi tanácsadás lesz, ugyanakkor marketingismereteket is el lehet sajátítani.

A képzés során előadást tart dr. Kassay Lajos egyetemi oktató, vállalkozó, pályázatíró és projektmenedzser, Rancz Csilla könyvelő és pénzügyi tanácsadó, György Ottilia egyetemi adjunktus és közgazdász, Nagy Szeréna egyetemi oktató és üzleti tanácsadó, Tánczos Levente József egyetemi oktató és pénzügyi tanácsadó, dr. Kádár Beáta egyetemi oktató és marketing-tanácsadó, Nagy-Kercsó Katalin egyetemi oktató és marketing-tanácsadó, valamint Cozianu Bács Adél jogász és közbeszerzési szakértő. A képzés részben személyes részvételre épít, a tanfolyamnak azonban lesznek online fejezetei is. Bővebb információkkal a cabinetvp@kezdi.ro és az incubator@kezdi.ro címen szolgálnak az érdeklődőknek.