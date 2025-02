Városi tulajdonba vennék a dohánygyári épületet

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a testületi ülésen elmondta, hogy a Kós Károly és a Cigaretta utca sarkán található épület valamikor az egykori cigarettagyár együtteséhez tartozott, jelenleg a megyei önkormányzat, valamint a román állam résztulajdonában van. Összesen valamivel több, mint 100 négyzetméteres felületről van szó az épület alagsori és földszinti részein, ez két, illetve három irodát jelent, valamint az ezekhez tartozó mellékhelyiségeket. Az ingatlan többi része a román állam tulajdona, korábban ott a gépjármű-nyilvántartási és jogosítványokat kibocsátó iroda működött, illetve az útlevélosztály jelenleg is ott található. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő részen a Kovászna Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal irodái találhatók.

Hosszabb távon az az elképzelés, hogy a teljes épület a város köztulajdonába kerüljön, és az ingatlant újból a dohánygyár együttesének részévé tegyék. Mint ismert, az önkormányzat már évekkel ezelőtt megvásárolta az egykori gyár épületét, ahol egy kulturális, ifjúsági és üzleti központot szándékoznak létrehozni. Az épületben, ha az teljes egészében a város köztulajdonába kerül, a dohánygyárban is létrehozandó központ egy része is helyet kapna, illetve közszolgáltatásokat is ide költöztetnének – olvasható a határozat indoklásában.