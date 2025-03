Pénteken letette az esküt Gál Emília, akit a csütörtöki kormányülésen neveztek ki a csángó magyarok által is lakott Bákó megye alprefektusi tisztségébe. A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) korábbi alelnöke lapunk megkeresésére elmondta, említett szervezetnél hat évig jó csapatban dolgozott, erre számít ezután is; ha a közösségért tehet, örömmel végzi a rábízott feladatokat.

Gál Emília kinevezését a moldvai magyarság számára mérföldkőnek nevezi Pogár László, az RMDSZ Bákó megyei szervezetének és a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke, aki szerint a magyarfalusi származású fiatal szakpolitikus eddigi pályafutása során bebizonyította, hogy hatékonyan képviseli a közösség érdekeit és kézzelfogható eredményeket ér el. Lapunk megkeresésére Pogár László hangsúlyozta, eddig még nem volt példa arra, hogy magyar képviselet kerüljön be a Bákó megyei prefektúrára, szerinte Gál Emília kinevezése annak is köszönhető, hogy a legutóbbi népszámlálás alkalmával és a helyhatósági választásokon eredményes volt az RMDSZ tevékenysége, jól szerepelt a moldvai magyarság. Két Bákó megyei községben, Gajcsánán – amelyhez a csángók által lakott Magyarfalu is tartozik – és Gyimesbükkön magyar polgármestert választottak, hat közigazgatási egységben magyar képviselők is vannak a helyi testületekben. „Az alprefektusi kinevezésben a szövetség országos és Bákó megyei szervezetének uóbbi hónapokban befektetett lobbija is közrejátszott, egyébként a jelenlegi kormánykoalíció összetételét figyelembe véve ez jár nekünk” – mondta a Háromszéknek Pogár László.

Az MCSMSZ alelnökeként és projektmenedzsereként Gál Emília több területen tevékenykedett a moldvai magyarokért. Fontos szerepet játszott a helyi magyar közösség és a közigazgatás közötti kapcsolatok erősítésében, tájékoztatta a vállalkozókat európai és hazai finanszírozási lehetőségekről, a közösségi fejlesztések, kulturális együttműködések és intézményi kapcsolatok terén is eredményesen dolgozott. Tanulmányait szülőfalujában, Magyarfaluban kezdte, Csíkszeredában érettségizett, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát filológia szakon, majd a londoni Green­wich Egyetemen nemzetközi turizmusmenedzsmentből mesterizett.

A tavalyi helyhatósági választásokon Gál Emília szerepelt az RMDSZ Bákó megyei önkormányzati jelöltlistáján, elmondása szerint az akkori és a jelenlegi vállalását is annak köszönheti, hogy az elmúlt években Pogár László fokozatosan bevezette a politikába, az ő munkáját a háttérből segítve sok mindent megtanult és megértett. A Háromszék felvetésére, miszerint szakmai pályája alakulásában minden bizonnyal szerepet játszott a család támogatottsága is, különös tekintettel arra, hogy nővére is sikeres ezen a téren – Gál Alinát tavaly Gajcsána község polgármesterévé választották –, Gál Emília elmondta: szülei mindig támaszt jelentettek, segítették, hogy testvérével együtt tanulhassanak, ők döntsenek a saját életükről. Szeret az emberekkel és az emberekért dolgozni, bízik abban, hogy ezt teheti a kormányhivatalban is. Még nem tudja, milyen területekért kell felelnie, legszívesebben az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, közösségekkel való kapcsolattartást választaná, a lényeg, hogy jó legyen a munkahangulat és csapatban dolgozhasson – mondta lapunknak Gál Emília.