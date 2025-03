Zelenszkij a Fehér Házban

Mielőtt az ukrán elnök, Zelenszkij elment volna találkázni az amerikai elnökkel, Donald Trumppal, tapasztalatcserét kellet volna tartania az angol miniszterelnökkel, Keir Starmerrel, aki éppen előtte járt Trumpnál a Fehér Házban. A brit miniszterelnök tudta, hogyan kell beszélni Trumppal, és azt nyilatkozta róla, hogy ő Nagy-Britanniának egy igaz barátja, és számít közös elkötelezettségükre az ukrajnai békével kapcsolatban. Megköszönte a fogadtatást, és üdvözölte erőfeszítését, amit a béke eljöveteléért és az erőszak megszüntetéséért tesz. Ezek után átadta neki III. Károly brit uralkodó meghívólevelét, amelyet örömmel fogadott el Trump, mert a király, az király, míg él, de Trumpot nem lehet még egyszer újraválasztani.

Zelesznszkij washingtoni látogatása közel sem sikerült ilyen jól, mert őt gyakorlatilag kidobták a Fehér Házból. Zelenszkij Trumpnak a nehézsúlyú bokszvilágbajnok, Olekszandr Usyk emlékövét adományozta. Jobb lett volna, ha az ökölvívót viszi magával, talán abból nagyobb haszna lehetett volna: mivel szóban nem nagyon tudtak egyezni, de Usyk esetleg beakaszthatott volna egyet Trumpnak, az alelnök J. D. Vance-nek vagy esetleg a külügyminiszter Marco Rubiónak, amikor nekiestek Zelenszkijnek. Valaki még azt is felvetette, hogy Zelenszkij miért nem tartja magát a protokollhoz, és miért nem visel öltönyt. (Trump az mondta, hogy neki tetszik ruházata.) Azt nem tudom, hogy ilyen kérdést tesznek-e fel, amikor egy-egy olajsekkel találkozik az amerikai elnök, mármint azt, hogy azok miért viselnek a fejükön kockás törülközőt összecsavart ékszíjjal.

Minden, a diplomáciában szokatlant vágtak egymás fejéhez, és Zelenszkij dolgavégezetlenül, falfehéren távozott a Fehér Házból, ahonnan gyakorlatilag kirúgták. Trump a háború befejezését akarja és támogatná Ukrajnát. Saját közösségi oldalán Trump azt írta: „Zelenszkij nincs felkészülve a békére, amit Amerika szorgalmaz, nem tanúsított tiszteletet az Egyesült Államok iránt az Ovális irodában. Visszjöhet, ha fel lesz készülve a békére.”

Zelenszkij megpróbálta felemlíteni, hogy Oroszország kezdte a háborút, Putyin pedig több ízben és folytatólag megszegte a két ország között kötött egyezségeket.

Trump azt kérte Zelenszkijtől, hogy „legyen elismeréssel” Amerika iránt, és megrótta, hogy „a harmadik világháborúval játszik”. Zelenszkij azzal vágott vissza, hogy nem tud egyezségre jutni „háborús bűnösökkel” (Putyinnal).

Aztán mégis mintha meggondolta volna magát, mert utólag olyanokat nyilatkozott, hogy mindent köszön Amerikának. (Biztosan arra a segítségre értette, amit eddig adott Amerika, mert amit most ígértek neki, azt nem teszi ki az ablakba.) Ukrajnának igazságos és tartós békére van szüksége – mondta Zelenszkij. Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio úgy véli, hogy ha ilyen agresszívan beszél Zelenszkij, lehet, nem is akar békét.

Nem írták alá az ásványkincsekkel kapcsolatos egyezményt, mert Zelenszkij szerint az nem tartalmazott biztonsági garanciát arra, hogy megvédje Ukrajnát egy újabb orosz inváziótól.

Európa vezetői támogatásukról biztosították Ukrajnát. Egymás után sorakoztak fel az ukrán elnök körül európai, kanadai, ausztráliai és más vezetők is. Ursula von der Leyen imígy biztatta: „Legyél erős, légy bátor, félelmet nem ismerő”, „soha nem vagy egyedül…” Egy ukrán bankár már meg is nyitott egy „malacperselyt”, ahová bárki adakozhat az ukrán atombomba beszerzésére. Fegyverre pénzt az uniós tagországok vezetői tudnak adni, de kontinensszerte fogytán a fegyver és a lőszer is. Nem tudni, hogy Amerika hajlandó lesz-e adni, mert ők mostanság mindenképp békét akarnak (meg bányászati jogokat). Lehet, hogy kénytelenek lesznek az oroszoktól vásárolni, mert nekik atombombájuk rengeteg van, és az embargó miatt a pénzre is igencsak rá vannak szorulva. Így az ukránok, ha amerikai fegyverekkel nem, egy csempészett orosz atombombával talán megnyerhetik a háborút.

Képernyőfelvétel: Facebook / President Donald J. Trump