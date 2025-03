Művészek és kurátoraik közös alkotásai a Magmában

Marosvásárhelyhez kapcsolódik a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben február 7-én megnyitott és jelenleg is látható csoportos kiállítás, nemcsak azért, mert a marosvásárhelyi B5 Stúdió 2024-es nemzetközi rezidensprogramja során készült alkotásokat vonultatja fel, hanem azért is, mert valamennyi munka témája is a város különböző jellegzetességeit idézi.

A B5 AiR 2024 című csoportos kiállítás a művész és a kurátor közötti összetett kapcsolat feltárását tűzte ki célul, és a rezidens időszakok alatt megvalósult videóinstallációkat és hangalkotásokat, alternatív kiadványokat és fogalmi térképeket, rajzokat, szövegeket és videómunkákat mutatja be. Kiállító művészek: Cătălina Nistor, Kuki Norbert, Isabel Val Sánchez és Láng Orsolya, akik kurátorai a Magma (Kispál Attila és Kispál Ágnes Evelin), valamint Angel Judit, Ungvári-Zrínyi Kata és Bartha József voltak.

A kiállítás címe az Artist in Residence program kezdőbetűit idézi, és a rezidensprogramok általános gyakorlatához hűen a helyi jellegzetességekre és szellemiségre fókuszál, azonban a szervezők kérése az volt, hogy a hasonló programok kereteit kitágítva ne a hagyományos értelemben vett művész-kurátor együttműködés határozza meg a közös munkát, ne csupán a kiállítás összeállításában vegyenek részt a kurátorok, hanem az alkotófolyamatban is, mintegy alkotótársként. Ez így is történt: más-más módokon és interakciókban dolgoztak együtt a meghívott művészek kurátoraikkal, de sokkal aktívabb volt az együttműködésük, mint általában, amit a kiállított munkák is tanúsítanak.

Egyes alkotások a kétnyelvűség, fordítások, nyelvek közötti átjárhatóság dinamikájára fókuszálnak, elsősorban a magyar és román nyelv szűrőin át vizsgálva a valóságot, de végül beemelve ebbe a kétnyelvű játékba a roma perspektívát is; mások a vízhez fűződő helyi kapcsolatokat kutatják a kollektív, mentális és fizikai térben, vagy a látszólag egyszerű, hétköznapi narrációkban megragadható összetettséget és szubtilis összefüggéseket keresik.

Cătălina Nistor és a kétnyelvűség

Kispál Attila és Kispál Ágnes Evelin, a Magma vezetői bővebben is beszámoltak lapunknak a program első meghívott rezidens művészével való együttműködésükről. Mint elmondták, Cătălina Nistor craiovai születésű, de Kolozsváron él, és mivel magyar barátai, ismerősei is vannak, több éve próbálkozik megtanulni magyarul. Kézenfekvő volt tehát számára ez a Marosvásárhelyhez kötődő művészeti kezdeményezés, mely város a román–magyar konfliktusok elhíresült helyszíne volt. Öthetes ottani tartózkodása során magyar nyelvű gyermekotthonba járt, ahol kreatív műhelyfoglalkozásokat tartott, és más magyar anyanyelvűekhez is kapcsolódva próbálta tanulni a nyelvet, próbált bepillantást nyerni a helyi magyar és román lakosság „együttélésének vagy egymás melletti párhuzamos létezésének mindennapjaiba”.

A program során létrehozott alkotásai szöveg- és hangalapú videóinstallációk, melyek a következő témák köré szerveződnek: különböző szakterületekről származó kifejezések összegyűjtése, lefordítása, megtanulása; a magyar nyelv magánhangzóinak kiejtése; négy témát – az iskola, a 90-es évek, a művészet és a háború – körüljáró írásvetítés, valamint egy személyes történet rendkívül érzékletes megjelenítése, melyből megtudhattuk, hogy az egykori pedagógiai módszerek eredményeként Cătălina Nistor ma jobb kézzel ír és bal kézzel rajzol.

Egy videón az is látható, ahogyan a rezidensprogram végén a marosvásárhelyi B5 Stúdióban tartott kiállításon jelbeszéddel „adták elő” a megnyitószöveget, ezzel is érzékeltetve a kommunikáció nehézségeit, felhíva a figyelmet arra, hogy ha nem rendelkezünk a megértéshez szükséges ismerettel, az olyan félreértéseket eredményezhet, amelyek az egykori marosvásárhelyi Fekete Márciushoz ve­zettek.

Cătălina Nistor és a Magma közös munkái mellett a további három művész és kurátoraik közös munkái is megtekinthetőek a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben március 28-ig hétfő és ünnepnapok kivételével naponta 11 és 19 óra között.