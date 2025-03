Barabás Olga több fontos előadást is rendezett már Sepsiszentgyörgyön: A hazug (1994/95), Scapin furfangjai (1995/96), Háztűznéző (1995/96), Chaucer úr meséi (1996/97), Don Juan (1997/98), Hamupipőke (1998/99), Peer Gynt (1999/2000), Partok, szirtek, hullámok (2002/03), George és Lennie (2007/08). Mostani alkotócsapatának egy része ismerős már a sepsiszentgyörgyi közönségnek, mások először dolgoznak a Tamási Áron Színházban. A díszletet Bartha József tervezi, aki Bocsárdi Lászlónak is állandó munkatársa, a jelmezek Nagy Fanny fiatal tervező munkái, aki másodszor dolgozik együtt Barabás Olgával, a zeneszerző pedig Kovács Károly színész, aki már többször volt alkotótársa a rendezőnek zeneszerzőként, zenészként és színészként is. Az előadásban fellép Szalma Hajnalka, Korodi Janka, Márton Lóránt, Varsányi Szabolcs, Kónya-Ütő Bence, Szakács László, Erdei Gábor, Kolcsár József és Derzsi Dezső.

„Izgalmas lesz számomra ez a munka, úgy érzem, mert egyrészt otthonos érzés újra Sepsiszentgyörgyön dolgozni, másrészt, mert nyilván rengeteget változott a társulat 2008 óta. Új tagok vannak, akikkel még nem dolgoztam, és ez szerintem jót tesz majd a munkafolyamatnak, mert ettől kíváncsibbá válik az ember, kiélesedik a koncentrációja. Nyilván láttam a társulat előadásait az évek folyamán, senki sem egészen ismeretlen számomra a színészek közül, de ők kevésbé ismernek engem. Bízom benne, hogy ez egy jó találkozás lesz mindannyiunk számára” – fogalmazott a próbák elkezdése után a rendező.

Barabás Olga gyakran dolgozik saját szövegkönyvből. Mint elmondta, az előadás központi témája a barátság, melyhez újra és újra visszatér. Először talán 25 évvel ezelőtt, a Váta Loránd és Mátray László főszereplésével Marosvásárhelyen készült Alexanderplatz című előadás kapcsán járták körül ezt a témát, és már akkor eldöntötte, hogy egyszer két nő barátságát is alaposabban megvizsgálja, mely egészen másképp működik, mint a férfiak barátsága. Most jött el ennek a lehetősége, melyhez valójában az adta az ihletet, hogy egy Csehov-monográfiát lapozgatva látott egy fényképet, ahol az író két hölgyrajongójával fotózkodott.

Bevallása szerint Csehov nagyon közel áll hozzá, talán a leginkább azért, mert a hétköznapok írója, olyan történéseket örökít meg, melyeket mi is jól ismerünk. „Nem moralizál, nem ítélkezik, legfeljebb egy picit megmosolyogja a kisembert, de a legtöbb esetben nagy empátiával közelít hozzá. Valójában azt írja meg, amilyen az élet, és ahogy megéljük ezt az életet. A vágyainkról ír, arról, hogy nagy dolgokra várunk, de hát az élet feltartóztathatatlanul járja a maga útját, mi pedig vagy sodródunk vele, vagy próbálunk ellenállni” – fogalmazott a rendező Csehovról.

A Mikor lesz nyár? című előadás bemutatóját április közepére tervezi a színház.