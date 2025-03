Elhalasztották a fellebbezés elbírálását

A fellebbezés tárgyalását eredetileg hétfőn 13 órára tűzték ki. Călin Georgescu meg is jelent a bíróságon, ahol több szimpatizánsa várta. Érkezésekor azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy ártatlannak vallja magát, szerinte politikai indíttatásból indult büntetőeljárás ellene. Azt is elmondta, hogy az Antena 3 televízió egyik műsorában olyan részleteket tettek közzé az ügye nyomozati anyagából, amelyeket az ügyvédei nem kaptak meg. „Ezért arra kérném Dan Soros Voiculescu ügyész elvtársat, hogy adja ide nekem is a dossziét, mert nincs meg” – fogalmazott. Georgescu alig negyed órát töltött a bíróságon, amely végül szerdára halasztotta fellebbezésének tárgyalását.

Călin Georgescut múlt szerdán helyezték hatvannapos hatósági felügyelet alá. Nem hagyhatja el az országot, tájékoztatnia kell a hatóságokat az esetleges lakcímváltozásáról, nem tehet közzé a közösségi oldalakon legionárius, fasiszta, antiszemita, rasszista, idegengyűlölő tartalmakat, jelentkeznie kell az ügyészségen vagy a nyomozási bírónál, ahányszor hívják és nem birtokolhat fegyvert.

A legfőbb ügyészség hat bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást a volt államfőjelölt ellen. A vádhatóság közleménye szerint az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekkel, fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő szervezet létrehozásával, népirtásért elítélt személyek kultuszának népszerűsítésével, a nemzetbiztonságot veszélyeztető hamis információk terjesztésével, hamis nyilatkozattétellel és antiszemita szervezet létrehozásával gyanúsítják. Az ügyészek szerint közvetlenül az elnökválasztás érvénytelenítése után Călin Georgescu és közeli munkatársai tervet dolgoztak ki Románia destabilizálására Horaţiu Potra zsoldosainak bevonásával.