Baleset, ittas vezetés

Útszéli oszlopnak ütközött egy autó, vezetője eltűnt a helyszínről. A rendőrök később egy 27 éves fiatalember személyében azonosították, orvosi ellátásra szorult ő is, meg a kocsi utasa is. A sofőrt alkoholszondába fújatták, a műszer 0,93 mg/l szesztartalmat mutatott. Az is kiderült, nem rendelkezik vezetői jogosítvánnyal.

Pénteken este a kézdivásárhelyi rendőrök leintettek egy személygépkocsit a gelencei bekötőúton, ám az megállás helyett elhajtott. A rendőrök üldözőbe vették, az egyre gyorsabban hajtó menekülő a sáncban kötött ki. A 32 éves férfit alkoholszondába fújatták, a műszer 1,34 mg/l szesztartalmat mért, kórházba szállították biológiai mintavételre, és vérében 2,79 ezrelék alkoholtartalmat mutatottak ki. (A bűncselekmény küszöbértéke 0,8 ezrelék.) A vezetőt 24 órára őrizetbe vették, a Kézdivásárhelyi Bíróság 60 napos hatósági felügyelet alá helyezte. (sz.)