Napi második kávém mellett kezdek ébredezni. Az első csak mézesmadzag szokott lenni a következőhöz. A konyhaablakból rálátok a szomszéd tetőn tanyázó galambokra. Édesek, amint a csőrükkel szeretgetik egymást, megható látvány a békés galambpuszi. Szinte azt is elfelejtem, hogy milyen bosszúságot okoznak, amikor előszeretettel …k (itt egy feledhető szó következne) tele kis teraszomat, hiába vetek be ellenük mindent. De most pont nem nálam enyelegnek (egyelőre), és igazán békés látványt nyújtanak. És mivel asszociációs futamaim elég nagy sebességgel szoktak dübörögni, gyorsan eljutok békés szürke „barátaimtól” a hófehér békegalambig, és onnan már csak egy villanás a minapi, a Fehér Házban lezajlott csörte.

Lehet, hogy nem is ez a megfelelő szó, de mentségemre legyen mondva, a politika nem az erősségem. Azt azért az én setét, politikára nem igazán fogékony agyam is sejti, hogy a fele sem tréfa annak, ami zajlik. És igyekszem azért, próbálom érteni, megérteni, valamennyire átlátni mégis, hogy merre tart a világ. Mert mégiscsak benne élek én is. Mit teszek ezért? Próbálok hitelesnek tűnő beszélgetéseket hallgatni, írásokat olvasni. Aztán hogy mire jutok velük, mennyire fogok megvilágosodni, az más kérdés. Mindenesetre a minapi, világszintű botrány után megint irigykedni kezdtem, és hülyébbnek érzem magam mindenkinél. És ha nem vigyázok magamra, nemhogy tisztulna a kép, egyre inkább összezavarodom.

Mert mit látok? Mindenki egyre nagyobb szakértője a háborúnak és békének (ez nem a regénycím), Trumpnak, Zelenszkijnek, Putyinnak és egyáltalán minden fennforgó államelnöknek, miniszternek, multimilliárdos üzletembernek és a velük, általuk zajló (igen, ezt meg merem reszkírozni) őrületeknek. Ismerjük azt a régi jó mondást, hogy a politikához és a focihoz mindenki ért. Ja, és persze akad még ez-az, mint például szolgálatos vírusok, orvostudomány, de nincs kizárva, hogy az űrutazásnak is megvannak a tömeges méreteket öltő okosai. Az ilyenek aztán a mindent (is) tudás teljes biztonságérzetével magas lóról osztják az észt. A legnagyobb szakértelemmel fejtenek meg és magyaráznak el mindent, szállnak vitába ellentmondást nem tűrő hangnemben. És ilyenkor frusztrálódik még jobban a kisember, aki amúgy is alig ért valamit, mint például én. Lemegy háromévesbe, kapkodja a fejét, és próbálja megtalálni a szerinte tényleg okosnak ígérkező „felnőtteket”, akik egy kicsit eligazíthatják a zűrzavarban. Szeretné tudni, hogy lesz-e, és ha igen, mikor, békepuszi. Mert azt még az ő kiscsoportos agya is sejti, hogy nem egyszerű a képlet. A többi meghaladja.

Na, hová jutottam megint? Közben a második kávé is lement, és már azok a szomszédban puszilódzó, szürke galambok is elszálltak.

Fotó: Pixabay.com