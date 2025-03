Bejelentette a visszavonulását Czéllai-Vörös Zsófia. A maratonon kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok kajakos az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb versenyzője volt a szakágnak hazai és nemzetközi szinten is. A Graboplast Győri Vízisport Egyesület 29 éves sportolója a magyar szövetség honlapjának elmondta: több oka is van annak, hogy már most így döntött.

„Egyrészt elkezdtem nyitni a civil élet felé, állást kaptam egy cégnél, ahol hosszú távon terveznek velem, ezt pedig egy nagy lehetőségnek tekintem. Emellett edző is vagyok a Váci Karakánban, 7–10 éves gyerekekkel foglalkozom. A lényeg, hogy elkezdtem kifelé tekintgetni az élsportból” – nyilatkozta. Hozzátette: eredetileg az volt terve, hogy a szeptemberi, győri világbajnokságon még indul, de hogy ez nem így lesz, abban egy sérülés is közrejátszott. „2023 őszén megműtötték a térdemet, ami a korábbi szalagsérülésem következtében addigra már elkerülhetetlen volt. Az operáció jól is sikerült, de utána folyamatosan küzdöttem mikrosérülésekkel. Tavaly novemberben elkezdtem a felkészülést, de hiába éreztem azt decemberre, hogy a lábam újra megerősödött, egy erdei futás során úgy kiment a bokám, hogy három hétig nem bírtam ráállni. Jobbnak láttam ezt most itt abbahagyni. Úgy fogalmaznék, hogy csak az élsporttól búcsúzom, a kajak-kenu továbbra is az életem része marad” – mondta Czéllai-Vörös Zsófia, aki 2018-ban és 2019-ben K-2-ben nyert maratoni világbajnokságot Csay Renátával.