Magyar sikerek a 2025-ös Oscar-gálán

A 97. Oscar-gála emlékezetes pillanatokat hozott a magyar film­ipar számára, hiszen több hazai vonatkozású alkotás és művész is jelentős elismerésben részesült – sőt, közvetett módon, de sepsiszentgyörgyi vonatkozása is akad az eseménynek.

Az idei díjátadó ünnepség Hollywood csillogásán túl a közép-európai filmes tehetséget is reflektorfénybe állította. Az este egyik legnagyobb meglepetése Adrien Brody magyar származású színész győzelme volt, aki A brutalista című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi főszereplő díjat. A magyar gyökerekkel rendelkező színész édesanyja, Sylvia Plachy révén kötődik Magyarországhoz. Ő nemcsak a fotóművészet világában alkotott maradandót, hanem több kiállítása is volt Magyarországon és Erdélyben is, köztük Sepsiszentgyörgyön 2016-ban az Erdélyi Művészeti Központban nyílt meg két részből álló tárlata. A Mikor lesz holnap? című kiállítás anyagát a budapesti Mai Manó Házban korábban bemutatott fotók alkották, míg a Remény és álmodozás, Erdély című kiállítás világpremier volt, amelyben kizárólag erre az alkalomra előhívott és kiválogatott erdélyi fotói voltak láthatók.

Adrien Brody korábban A zongorista című filmben nyújtott alakításával vált világhírűvé, és most újabb elismeréssel gazdagodott.

A brutalista sikere nem állt meg Brody díjazásánál: a film vágója, Jancsó Dávid is jelölést kapott a legjobb vágás kategóriában. Bár végül nem ő vihette haza az aranyszobrot, a jelölés önmagában is hatalmas elismerés a magyar filmes szakemberek számára. A Jancsó név amúgy nem ismeretlen a szakmában, édesapja, Jancsó Miklós legendás rendezőként írta be nevét a filmtörténetbe.

A magyar filmipar nemcsak az alkotók révén, hanem a forgatási helyszínek és technikai megoldások terén is jelentős szerepet játszott az idei Oscar-szezonban. A Dűne: Második rész több jelenetét Magyarországon forgatták, csakúgy, mint A brutalista számos meghatározó jelenetét. Emellett a Klingl Béla vezetésével Budapesten működő KGB Stúdió kulcs­szerepet játszott az Anora című film vizuális effektusainak elkészítésében, amely tavaly elnyerte a cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pál­mát. Klingl Béla neve nem ismeretlen az animáció világában sem, hiszen ő felelős többek között a Boxi mesékért, az animációs sorozat forgatókönyvírója és társrendezője. A Boxi 2013-ban debütált, és számos nemzetközi fesztiválon bemutatták. Klingl Béla animációsfilm-rendező meghívott vendége volt a Székelyföldi Animációs Filmfesztiválnak (SZAFI) is, ahol VFX – speciális effektek a magyar filmművészetben címmel előadást tartott a sepsiszentgyörgyi Művész moziban.

A 2025-ös, 97. Oscar-gála tehát nemcsak Hollywood, hanem a magyar filmesek számára is jelentős sikereket hozott, bizonyítva, hogy a kelet európai szakemberek és alkotásaik világszínvonalúak.



Pál Vendel

Az idei gála legjobbjai

Legjobb film: Anora. Legjobb rendező: Sean Baker (Anora). Legjobb férfi főszereplő: Adrien Brody (A brutalista). Legjobb női főszereplő: Mikey Madison (Anora). Legjobb férfi mellékszereplő: Kieran Culkin (A Real Pain). Legjobb női mellékszereplő: Zoe Saldaña (Emilia Pérez). Legjobb eredeti forgatókönyv: Sean Baker (Anora). Legjobb adaptált forgatókönyv: Sarah Polley (Women Talking). Legjobb nemzetközi film: I’m Still Here (Brazília). Legjobb animációs film: Flow.