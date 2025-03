Beke Ernő, a Gyűjtemények Háza tulajdonosa elmondta: a kilencezer darabot számláló kiskanálgyűjteményéből a vasteremben több mint 1500, a mostani időszakos kiállításon pedig több mint kétezer láható. Ennek a gyűjteménynek a gyarapítása is pont úgy történik, mint a másoké: családi, baráti körtől, majd jön az ószerpiac, vásárlás, cserebere, illetve az adomány. Egy-két darabot többször is kapott ajándékba, 2024-ben a sepsiszentgyörgyi Höncz László saját gyűjteményéből 73 kiskanalat ajánlott fel a Gyűjtemények Házának, melyek többnyire egyedi darabok, és mind eredeti csomagolásban vannak. Ezeket is kiállították most, feltüntetve az adományozó nevét. Beke Ernő köszönő oklevelet adott át a megnyitón jelen levő Höncz Lászlónak, aki a kiskanalakon kívül gyógyszertári kellékekkel, pálinkáspoharakkal, zsebóragyűjteménnyel, tizenhárom miniatűr császári és királyi koronával, gyűszűkkel és érmékkel gyarapította a magángyűjteményt.

Beke Ernő azt is elárulta, hogy a gyűjteményébe bekerült kiskanalak többsége nem volt ilyen szép állapotban, ahogy most látható. E darabok szinte mindegyikét meg kellett pucolni, amit felesége vállalt.

A megnyitó hangulatát Gáspár Anikó versmondó alkalomhoz illő szavalata, Áprily Lajos több verse tette ünnepélyesebbé.

A kiskanál-kiállítás május 30-ig naponta 8–18 óráig tekinthető meg. A következő időszakos tárlaton magyar, román és külföldi telefonkártyák kerülnek közszemlére Beke Ernő 45 ezer darabos gyűjteményéből.