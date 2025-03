A Bábelben ér véget a Perkucigo-turné

2018-ban született az előadás, melynek szövegét a színész személyes élettörténetei alapján Székely Csaba írta. „Műfajilag ez egy zenés stand-up comedy, melyben a saját egykori élményeimet mesélem el egy Csaba által nagyszerűen kitalált ironikus-humoros hangvételben. Eredetileg úgy képzeltem el, hogy kórházakban fogom játszani, pályáztam is erre, de a kórházak kevésbé voltak nyitottak a történetre, ezért többnyire más helyszíneken mutattam be árvaházaktól kocsmákig, fesztiváloktól és más kulturális eseményektől iskolai tantermekig, egyszer egy orvosi konferencián is eljátszottam... Ebben az évben is több meghívásom van különböző helyekről, a mostani turné után is lesznek még fellépéseim Székelyke­resztúron, Csíkszeredában, és ha minden a tervek szerint alakul, a sorozat utolsó momentumaként egy kórházban is fogok játszani, majd leteszem ezt az elő­adást, hogy nekiálljak valami új produkciónak” – mondta lapunknak Fekete Zsolt, aki az erdélyi helyszínek mellett Magyarországon is bemutatta a Perkucigót a Roma Heroes Nemzetközi Színházi Fesztivál 2020-ban tartott negyedik kiadásán.

A színész arról is beszélt lapunknak, hogy a középiskolások nagyon jól fogadták ezt a produkciót, és a tantermi előadások után izgalmas beszélgetéseket tartottak, ahol az elfogadásról, az előítéletek lebontásáról, a rasszizmus és idegengyűlölet veszélyeiről esett szó. „Az előadás üzenete valójában az, hogy ha nem vigyázunk egymásra, könnyen eldobhatóvá válunk” – fogalmazott Fekete Zsolt.

Marosvásárhelyen a Döme’s Music Pubban, Nagyváradon a Local Pubban, Szatmárnémetiben az Iparos Otthonban mutatta be az elmúlt napokban a Perkucigót, és bevallása szerint mindenhol telt háza és többnyire fiatalokból álló közönsége volt. Szeretettel várja a sepsiszentgyörgyi nézőket is csütörtök este a Bábelbe, előadását mindenkinek ajánlva, aki még nem látta, vagy akit érdekel a téma.