A címvédő és csúcstartó királyi gárdának ez volt az 500. találkozója a legrangosabb európai kupasorozatban. Carlo Ancelotti együttese a jubileumi mérkőzésen már a 4. percben megszerezte a vezetést Rodrygo találatával. A kezdetben meglehetősen szürkén futballozó vendégek Julián Álvarez bombagóljával még az első félidőben egyenlítettek. A világbajnok támadó az elmúlt időszakban kirobbanó formában játszik, amit jól mutat, hogy a legutóbbi 14 meccsén 10 gólt szerzett. A madridi rangadót a fordulás után aztán egy újabb egyéni villanás döntötte el, amikor Brahim Díaz mesterien kilőtte a bal alsó sarkot.

Az Arsenal és a PSV Eindhoven nem volt egy súlycsoportban: a londoni csapat számára is rekorddal ért fel a nagyarányú győzelem, ugyanis korábban még soha nem szerzett négynél több gólt idegenben a legrangosabb európai kupasorozatban. Az angol alakulat a 18. percben Jurrien Timber fejes góljával került előnybe, majd három perccel később a 17 éves Ethan Nwaneri is betalált. Az első félidőben Mikel Merino továbbított a hálóba, aztán Noa Lang tizenegyesével ugyan szépített a PSV a szünet előtt, viszont ezt követően Martin Ödegaard duplázott, illetve Leandro Trossard és Riccardo Calafiori is feliratkozott a gólszerzők közé.

A Borussia Dortmund meglepetésre csak döntetlent játszott a francia Lille ellen, amely veszélyesebben futballozott az esélyesebb ellenfelénél. A német együttes francia ellenfelekkel szembeni rekordja továbbra is figyelemre méltó, ugyanis a legutóbbi kilenc meccsből mindössze kettőt veszített el. Thomas Meunier és Serhou Guirassy számára is különleges lehetett az összecsapás, hiszen a belga védő 2020 és 2024 között erősítette a német klubot, amellyel bajnoki címet nyert, míg a tíz találatával a BL góllövőlistáját vezető francia-guineai támadó a 2015–2016. évi idényben a francia csapatban mutatkozott be az élvonalban.

Eredmények, nyolcaddöntő, első mérkőzések: Real Madrid–Atlético Madrid 2–1 (gólszerzők: Rodrygo 4., Díaz 55., illetve Álvarez 32.), PSV Eindhoven–Arsenal 1–7 (gsz.: Lang 43. – tizenegyesből, illetve Timber 18., Nwaneri 21., Merino 31., Ödegaard 47., 73., Trossard 48., Calafiori 85.), Borussia Dortmund–Lille 1–1 (gsz.: Adeyemi 22., illetve Haraldsson 68.), Club Brugge–Aston Villa 1–3 (gsz.: De Cuyper 12., illetve Bailey 3., Mechele 82. – öngól, Asensio 88. – tizenegyesből). (miska)