A nemzetközi szövetség döntése értelmében a Los Angeles-i olimpia évében gyorsasági és para világkupát is rendezhet az MKKSZ, ennek a versenynek Szeged lesz a házigazdája. „Őszintén örülünk a döntésnek, hálásak vagyunk a bizalomért. A 2032-ig nyúló sportági stratégiánk egy fontos pillére, hogy igyekezzünk évről évre nemzetközi versenyeket hozni Magyarországra. Egyértelműen az látszik, hogy a SUP egyre komolyabb helyet követel magának az evezős sportok világában. A 2021-es SUP világbajnokság mindannyiunk számára egy új és fantasztikus élményt nyújtott Balatonfüreden. A Tagore sétány kitűnő választás volt, fantasztikus volt a hangulat az egész verseny alatt, ezt szeretnénk elérni három év múlva is. Ami pedig a világkupát illeti, más országok vezetőitől, edzőitől, versenyzőitől több ízben is megkaptuk már, hogy a Maty-ér a világ legjobb pályája, és a feltételek is itt a legjobbak egy színvonalas kajak-kenu verseny lebonyolításához. Ezeket felfoghatnánk csak szimplán udvarias szavaknak is, de pont az ilyen döntések, mint a mostani bizonyítják, hogy valamit tényleg jól csinálunk. Ráadásul ne felejtsük el, hogy 2027-ben a világbajnokság is Szegeden lesz” – reagált az MKKSZ honlapján Szakács Bálint főtitkár.