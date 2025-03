Legutolsó interjújában elmondta, hogy „Brüsszel befolyása óriási, abszolút óriási”. Georgescu támogatna egy népszavazást azért, hogy Románia kiálljon a NATO-ból és az unióból. Megmondta azt is, hogy nincs szükségünk az uniós pénzekre, mert nekünk „itt van Isten”. És milyen igaza van. Mert az uniós pénzeket ki látja? Biztosan sokan szeretnék a saját zsebükben tudni, de azok inkább mintha mindig mások zsebében landolnának. Viszont, ha az ember elmegy vasárnap az ortodox templomba, a pap ott rögtön el tudja magyarázni, hogy Isten mindenütt jelen van (nem mint az uniós pénz). „Nekem és az én népemnek megvan, ami a legerősebb, az Isten!…” – mondja Georgescu is. Nem tudni, mi lenne az eredménye egy ilyen, az unióból és a NATO-ból való kiállással kapcsolatban tartott népszavazásnak, mert tavalyi mérések szerint Románia lakosságának 56 százaléka bízik az unióban, míg az európai polgároknak csak 51 százaléka, a NATO-ban 61 százalék, az európai átlag 56 százalékhoz képest. Elnökként az embereknek még jobban el tudná magyarázni, hogy miért rossz mindkettő.

Csoda-e, ha ilyeneket mond, amikor legutóbb is az Európai Unió Bírósága (EUB) elutasította keresetét, melyben azt reklamálta, hogy érvénytelenítették a tavalyi elnökválasztást, amelynek az első fordulóját megnyerte. Ráadásul még perköltséget is fizetnie kell. Az igaz, az EUB csak mosta kezeit, hogy nincs hatásköre ilyen esetekben dönteni. Januárban az Emberi Jogok Bírósága is elutasította Georgescu hasonló tartalmú beadványát. Mindezek tetejében Georgescu ellen a honi hatóságok hat bűncselekmény miatt indítottak büntetőeljárást, többek között az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekedetek miatt...

Közben a Dâmbovița folyik csendesen; és a huzavona is jelöltségének engedélyezésével kapcsolatban. Azért érvénytelenítették a tavalyi elnökválasztást, mert hírszerzési jelentések szerint Oroszország által támogatott illegális kampányt folytatott. Erre semmi bizonyítékot nem láttunk, de nem is köthetik az ilyesmit minden földi halandó orrára.

Olyasmiket is emlegetnek, hogy a két világháború közötti antiszemita és magyarellenes Vasgárdával szimpatizáló, a legionárius mozgalmat dicsőítő eszméket vall. De kérem, tudjuk, hogy a cél szentesíti az eszközt, és ha ezzel lehet sok-sok szavazatot szerezni, akkor mi a baj? Ráadásul magyarok is szavaztak rá!

Az amerikai alelnök, J. D. Vance azt mondta Romániáról, hogy ingatag gyanú miatt semmisítette meg a választást. És a milliárdos Elon Musk is mintha Georgescu mellé állt volna. Kissé félünk Amerikától, mert Trump még az ukrán elnökre, Zelenszkijre is jól ráijesztett. Elég volt az is, hogy az amerikai különmegbízott, Richard Grenel megpendítette külügyminiszterünknek, hogy „érdeklődést tanúsít” a nálunk bűnszövetkezet létrehozásával, szexuális kizsákmányolással, nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel vádolt két fenegyerek, a Tate fivérek iránt, és máris megengedték nekik, hogy elhagyják az országot s egyenesen Floridába repüljenek potom félmillió dolláros útiköltséggel.

Az Orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SVR) azt állítja, hogy az Európai Unió áll a Călin Georgescu ellen zajló büntetőeljárás mögött. Azt is mondja az SVR, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megfenyegette Romániát, hogy elzárják a pénzcsapokat, ha a „rendszerellenes erők” képviselője folytatja választási kampányát.

A miniszterelnök Marcel Ciolacu ezek után megmondta véleményét: „Oroszország ne mondja meg a román hatóságoknak, hogy ki ellen nyomozzanak és ki ellen ne. Oroszország egy olyan ország, ahol a politikai ellenfeleket megkínozzák, börtönbe vetik vagy megölik.” „Oroszországban az emberi jogok egy rossz vicc!” – tette hozzá.

Az Egyesült Államok is bele akar szólni a romániai elnökválasztásba, akár az oroszok és az Európai Unió vezetői. Trump amúgy is Putyinnal egyezkedik, be kellene vonniuk a vitába Ursula von der Leyent is, és hárman eldönthetnék, hogy ki legyen Románia elnöke, hogy ne kelljen nekünk törnünk ezen a fejünket.

