Macron nukleáris védőernyőt akar Európába

Oroszország Ukrajna legyőzése esetén akár Európa más államait is megtámadhatja, szögezte le Emmanuel Macron szerda esti, országához intézett beszédében. Hangsúlyozta, Romániát és Moldovát is megtámadhatják az oroszok, ezért több atomfegyverre lenne szükség.

A francia államfő abban bízik, hogy hamarosan megegyeznek több száz milliárd eurós nagyságrendű védelmi fejlesztésről.

„Új korszakba lépünk. Ha egy ország megtámadhatja a szomszédját Európában, és büntetlenül megússza, akkor senki sem lehet biztos semmiben. Ukrajnán túl is valós az orosz fenyegetés, az európai országokat is érinti. Putyin elnök megsérti a határainkat, hogy ellenfeleit meggyilkolhassa, és a választásokat manipulálja” – mondotta Macron. Hangsúlyozta, Romániát és Moldovát is megtámadhatják az oroszok, ezért több atomfegyverre lenne szükség.

A francia elnök arról is beszélt, hogy Franciaország hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy esetleges tűzszünet biztosítására.

Továbbá arról is szót ejtett, hogy Európának meg kell erősítenie a védelmi politikáját, mert nem támaszkodhat tovább az Egyesült Államokra ebben a kérdésben.

A francia elnök kitért arra is, hogy ki szeretnék terjeszteni Franciaország nukleáris védernyőjét Európa más országaira is. E ponton visszautalt Fried­rich Merznek, a német kancellári szék várományosának a szavaira is: a német politikus azt mondta februárban, hogy ezt a témát megvitatná Európa két atomhatalmával, vagyis a franciákkal és a britekkel. Mint mondta, Merz „stratégiai vitára szólított fel arról, hogy ugyanezt a védelmet nyújtsuk európai szövetségeseinknek bármi történjék is”, a döntés az államfők és a hadseregek vezetőinek kezében lesz – mondta a francia elnök, aki azt is közölte: a jövő hétre Franciaországba hívta az összes európai hadsereg vezérkari főnökét.