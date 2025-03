Háromévesként ott totyogott a kommandói Winter Rallyn résztvevő autók és versenyzők között, idén már ott volt a viadal mezőnyében, a 21 esztendős Deák Tamás most már azzal kacérkodik, hogy rajthoz áll a 2025-ös román ralibajnokság legalább három fordulóján. Elmondása szerint hogyha jól alakul a támogató- és szponzorkeresés, akkor az sem kizárt, hogy több futamon is elindul.

A kommandói Deák Tamás amióta tudja az eszét, szereti az autósportot. Elmondása szerint még 2016-ban volt az első versenye a kézdivásárhelyi gokartpályán: akkor utcai autóknak szerveztek viadalt Felső-Háromszéken, és egy automata sebváltós autóval harmadik lett. „Ha nem csal az emlékezetem, akkor 2021-től járok rendszeresen Prázsmárra, ahol a Hot Lap Competitionben bontogattam a szárnyaimat. Aztán belevágtam a ralisuliba, amit a sepsiszentgyörgyi Auto Crono Egyesületnél végeztem el és a múlt hónapban a tizennyolcadik téli ralin is próbára tettem magam” – mondta a fiatal pilóta.

Bevallása szerint sokan szurkoltak neki a kommandói versenyen, ám nem tudta befejezni a népszerű viadalt. „Bíztam abban, hogy jól szerepelek, hiszen az első nap végén vezettük a kategóriát, és olyan időt futottunk, hogy még én sem akartam elhinni. A második napon is az élen álltunk a kategóriánkban, de elromlott az autónk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Deák, aki könnyen meghozta a döntést, hogy idén induljon a hazai ralibajnokságban. „Emellett a hegyi gyorsaságiban is részt vennék, amolyan edzésképpen, mivel a ralibajnokság több futamát is aszfalton tartják” – tette hozzá.

Deák Tamás első raliversenye a Hargita Rali lesz, és az RC5N kategóriában próbálja kamatoztatni a tudását. „Ez mellett ott akarok lenni a júliusi Szeben Ralin és az októberben esedékes Brassó Ralin. Most éppen az anyagiak összegyűjtésével vagyok elfoglalva, s úgy számoltam, hogy legalább 2000 euróra lenne szükségem egy-egy versenyre. Vannak már ígéreteim, így nagyon reménykedem, hogy meglesz a szükséges pénzem” – jelentette ki a versenyző, aki egy bérelt Dacia Sanderóval vág neki az április 12–13. között sorra kerülő hargitai viadalnak. Tamást itt is a brassói Patricia Hrinca segíti majd, ugyanis a téli ralin is ketten harcoltak a versenytávval és az idővel. „Első versenyünkön jó volt az együttműködés, és remélem, hogy a továbbiakban sem lesz erre panaszom. A felkészülés és az autóval való ismerkedés jegyében március 22–23-án a prázsmári pályán fogok körözni, ahol egy újabb Hot Lap Competition-futamon veszek részt” – összegezte Deák, aki úgy véli, élesben a Hargita Ralin is sokat fog tanulni, és szerencsés, mert az ország legjobbjaitól lesheti el a ralizás apró trükkjeit.

A 2025-ös román ralibajnokság versenynaptára: * 1. forduló: Hargita Rali – április 12–13. * 2. forduló: Máramaros Rali – május 24–25. * 3. forduló: Kolozsvár Rali – június 21–22. * 4. forduló: Szeben Rali – július 12–13. * 5. forduló: Moldva Rali – augusztus 2–3. * 6. forduló: Jászvásár Rali – szeptember 6–7. * 7. forduló: Vâlcii Rali – szeptember 27–28. * 8. forduló: Brassó Rali – október 18–19. * 9. forduló: Argeș Rali – október 31.–november 1.