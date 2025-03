A Sepsi-SIC U19-es csapata hét győzelemmel és egy döntetlennel az első helyen zárta a tizenkilenc év alattiak bajnokságának csoportkörét, így akárcsak egy évvel korábban, most is bejutott a sorozat legjobb nyolc együttese számára szervezett Elitek Ligájába. A versenykiírás szerint ezeket az alakulatokat két négyes csoportba osztották, a megyeszékhelyi zöld-fehérek a bronzérmes Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, a Viitorul Dărăbani és a Luceafărul Buzău gárdájával harcolnak a négyes döntőbe jutásért. A második kvartettbe a marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi, simándi és dévai futsalosokat sorolták be.

A Sepsi-SIC 8–8-as döntetlennel kezdte az Elitek Ligáját, amit az elmúlt héten a Viitorul Dărăbani otthonában ért el, és ma azzal a Ceahlăul Piatra Neamț együttesével játszik, amely az első fordulóban 8–2-re győzte le a Luceafărult. A székely–moldvai párharcnak ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont. A Kanyó Szilárd és Veress Botond irányította legények április 6-án a Buzăut fogadják, egy héttel később a visszavágóra látogatnak a munténiai városba. Jövő hónap utolsó hétvégéjén érkezik a Dărăbani, és május derekán a karácsonkői kiszállással zárul az Elitek Ligájának csoportköre. Bízunk abban, hogy a Sepsi-SIC csikócsapata idén is bejut a sorozat négyes döntőjébe, és remélhetőleg javítani tud majd a tavalyi negyedik helyezésen.

Az Elitek Ligája csoportbeosztása: * 1-es csoport: Sepsi-SIC, Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, Viitorul Dărăbani, Luceafărul Buzău * 2-es csoport: Marosvásárhelyi VSK, FK Székelyudvarhely, Simándi Sólymok, West Déva.