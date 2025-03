Támogatásigénylés interneten

A növénytermesztési APIA-s támogatásokra a kéréseket ebben az évben interneten is le lehet tenni (akik állatok után is kérnek támogatást, azoknak továbbra is fel kell keresniük a megyei vagy a területi irodákat).

Az új Agi program ingyenes, elérhető a kifizetési ügynökség apia.org.ro honlapján, az Aplicatia AGI Online címen. A honlapon a Materiale de informare – anul 2025 címen megtalálható az AGI Online bemutatása magyar nyelven is. A programba be kell jelentkezni, ehhez felhasználói nevet és titkosított jelszót kell megadni. Megnyitáskor láthatóak a tavaly berajzolt parcellák, melyeken lehet változtatni is, a program ellenőrzi a beírt adatokat, és ha azok hiányosak vagy hibásak, figyelmeztet. A kérés kitöltése megszakítható, bármikor folytatható. A kérést és a kitöltött mellékleteket elektronikusan is alá lehet írni, előzetesen értesíteni kell az APIA felelős szakemberét. (i. p.)