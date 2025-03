Tanulmányi ösztöndíj Kézdiszentkereszten

Az ösztöndíj alapításával kapcsolatos dokumentációt pénteken dél­előtt a kézdiszentkereszti iskolában írta alá az adományozó és a helyi Alma Mater Alapítványt vezető Gábor Judit tanítónő. Az eseményen jelen volt Szigeti Attila iskolaigazgató, az oktatási intézmény több pedagógusa, illetve Tódor Attila római katolikus plébános is.

Bakk-Vitális Kinga elmondta: előzmény, hogy Bíró Lajos munkája alapján egy kiadványt állított össze A kézdiszentkereszti Király Lajos – a nagy székely nevelő címmel, ugyanis Király Lajos és neje, Simon Rozália ükunokájaként ezt kötelességének érezte, az ösztöndíj alapításával pedig a Kézdiszentkereszten eltemetett tanárember nyomdokaiba lépett, hiszen ő sok tekintetben segítette a falu lakosságát, a közösségért munkálkodott.

Az ösztöndíj alapító dokumentumának aláírásával egyetemben a díjjal járó okleveleket is átnyújtotta, felolvasva a diplomák hátán található szöveget. „A Szentföldnek ezen történelmi vonatkozásban gazdag, vallásosságot, hazafiasságot és közművelődést sugárzó vidékén, Kézdiszentkereszt községben 1837. december 10-én született Király Lajos, a nagy székely nevelő. Ősrégi székely családból származott, melynek tagjai az idők folyamán a község és a vármegye életében jelentős szerepet játszottak. Apja, Király István (1806–1870) okos, értelmes ember, aki kis birtokán gazdálkodott, és érdeklődött a közügyek iránt is. Az 1848–49-es forradalom során falujának bírója volt. Anyja, Gáspár Márta (1807–1895) öt gyerek édesanyja. Király Lajos gyerekkorát szülőfalujában tölti, szülőfaluja és népe iránti szeretetből lett jegyző, és ebben a hivatalában népének olyan szolgálatot tett, hogy a község sokáig áldva emlegette. Később egy évtizedet a csíksomlyói, két évtizedet pedig a székelyudvarhelyi római katolikus főgimnáziumnál töltött el igazi, példaadó, lelkiismeretes nevelőmunkában. Nevelésében az első gondolat és érzés, amit a többiek lépcsőjéül helyezett, a szülőföld és a szülők iránt való szeretet beoltása volt. Szülőföldjének meleg szeretetéről tanúskodik az a körülmény is, hogy amikor tanári pályára átlépett, akkor is minden évben felkereste szülőfaluját, s a nyári szünidőt otthon töltötte. Nyugalomba is oda vonult vissza, s ott kívánt pihenni az ősi földben” – olvasható az oklevélen.

Kifejtette: teljes mértékben a pedagógusokra bízza, hogy kit díjaznak, és azt is a belátásukra bízza, hogy a díjat pénzben folyósítják vagy könyvekre váltják.

Gábor Judit röviden ismertette az Alma Mater Alapítvány szerteágazó tevékenységét, majd az adományozó több példányt adott át a jelenlévőknek a fentebb említett könyvből, amelyből Páll Endre polgármester és Turóczi István alpolgármester is kapott tiszteletpéldányt.