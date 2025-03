Lapunk megkeresésére a testületi ülést követően Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy a megvalósíthatósági tanulmány mellett a műszaki terv is készen áll, és e hónapban a város idei költségvetésével egyetemben várhatóan elfogadják a kivitelezéshez szükséges megbízatási szerződést is. Az önkormányzat a saját vállalatát, a Sepsi Útépítő Kft.-t bízza meg a park kialakításával, a költségeket pedig saját forrásból fedezik. Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy az avatás tervezett időpontja július 29-e. Azért esett a választás erre, mivel Petőfi Sándor 1849-ben ezen a napon írta azt a levelet Szendrey Júliá­nak, amelyben a Sepsiszentgyörgyhöz való ragaszkodását is megfogalmazta. A szoborállítás kezdeményezésekor eredetileg is ezt a dátumot jelölték meg, később felmerült, hogy a magyar költészet napja legyen az avatás időpontja, de idén ez nem lehetséges, lévén, hogy április 11-ig nem lehet lezárni a munkálatokat.

Az emlékhelyet az 1918. december 1. út és a Zefír utca kereszteződésénél elhelyezkedő, hosszú ideig kihasználatlan, gondozatlan zöldövezeten alakítják ki. A testület által elfogadott tanulmány, illetve a műszaki terv szerint az 1500 négyzetméteres területet a Zefír utca irányába teraszosítva rendezik, több sétányt is kialakítanak, díszcserjéket és fákat ültetnek, padokat helyeznek el, kisebb parkot alakítva ki, amelynek központi eleme a szobor lesz.

Mint ismert, az az ötlet, hogy Petőfi Sándornak egész alakos szobrot állítson a város, több mint három éve vetődött fel a Hármas Alapítvány kezdeményezése nyomán. A szervezet indítványára Sepsiszentgyörgy önkormányzata 2022-ben hirdetett pályázatot a szobor megalkotására. Összesen hat pályamű érkezett, melyek közül a zsűri Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész alkotását választotta nyertesnek. Az alkotás makettjét közzétette az önkormányzat, a városlakók részéről viszont bírálatok érkeztek, az ellenkezés nyomán a városvezetés úgy döntött, új pályázatot hirdet. Az eredeti elképzelés szerint egyébként a költő születésének kétszázadik évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévben, 2023-ban szándékoztak volna felállítani az alkotást, ám erről végül lemondtak. Az új pályázat kiírásáról szóló döntés újabb bírálatokat szült – sokan azt kifogásolták, hogy az önkormányzat a nyomás hatására határozott az újbóli kiírás mellett –, így végül áthidaló megoldás született. Felkérték Gergely Zoltánt, hogy módosítsa az alkotást oly módon, hogy közelebb álljon a megrendelő elképzeléséhez, azaz egész alakos, kigombolt gallért viselő legyen a szobor. Megmaradt ugyanakkor az alapkoncepció, a kard nélküli, kultúrát ajánló költőábrázolás.