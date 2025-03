Székelyudvarhelyen a sepsiszentgyörgyi társulat

Barabás Árpád így fogalmazta meg rendezői hitvallását A Lourcine utcai gyilkosság egyik első próbája után: „Én nem hiszek a realizmusban, az áltermészetességben, mert a színház eleve »csinálmány«, nem a valóság leképezése. Hiába rendeznék be egy tökéletesen realista teret a színházban, ha megkerülnéd a díszletet, ott úgyis azt írná filccel, hogy BAL1 vagy JOBB2. Inkább fel kell építeni egy olyan világot, amelynek a törvényszerűségeit, paramétereit mi szabjuk meg. Valójában a kontextus határozza meg, hogy mi igaz és mi hamis, nem jó, ha a valóság gátat szab a fantáziának. Úgy gondolom, hogy bármilyen műfajban is utazzunk, a színház mégiscsak játék, amit nem szabad elfelejtenünk. Mert valljuk be őszintén, bármilyen előadást is készítenénk, olyan nagyot nem változtatnánk mi ezzel a világon.”

A rendező szerint A Lourcine utcai gyilkosság című darab és az ebből készült előadás is csupán egy banális játék. „Bármit is írunk a műsorfüzetbe, a néző elkezdi annak mentén nézni az előadást. Ha azt írjuk, hogy krimi, a néző azt keresi benne. De én nem szeretném, hogy bármit is keressen a néző, hanem egyszerűen üljön be, és nyissa ki az érzékszerveit. Szerintem épp az a szép ebben a történetben, hogy minden általános értelmezésből kilóg. Sem a bűn lélektana felől, sem a nyárspolgárság bírálata felől nem lehet pontosan megközelíteni, hisz valójában csak egy játék. Rengeteg bonyolult összefüggés és félreértés, sötét, nyomasztó, bűnös titokzatosság és abszurd felé hajló fekete humor, de ha jobban belegondolunk, ez egy banális hülyeség” – nyilatkozta a rendező a sepsiszentgyörgyi előadásról.

Barabás Árpádot első­sorban színészként ismerjük. A pályát a kilencvenes évek közepén Gyergyószentmiklóson kezdte, diplomát 2001-ben szerzett a kolozsvári színművészeti egyetemen. 2001–2010 között újra a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, azóta pedig a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze, ahol jelenleg a társulat művészeti vezetője is. Rengeteg alakításdíj és közönségdíj kísérte eddigi színészi pályáját, az utóbbi években rendezéseit is fontos díjakkal, elismerésekkel jutalmazta a szakma.