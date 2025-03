Békés csaták a hősök ünnepén

A sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon nagycsoportosai visszatérő látogatói a Székely Nemzeti Múzeumnak. Tegnap derűsen, kíváncsian érkeztek az újabb, Csatára fel! címet viselő foglalkozásra, melynek témáját ünnepre készülve az 1848–49-es szabadságharc képezi. Pergő dobszóra, énekelve indultak a kiállítóterek felé, s közben még egy alkalomhoz illő verset is megtanultak, mielőtt a tematikus kiállítás meghatározó tárgya, a 176 éve Kézdivásárhelyen öntött ágyú köré felsorakoztak. S bár a foglalkozásvezető sok-sok érdekességgel szolgált, az óvodások bebizonyították, maguk sem tájékozatlanok: az ágyúöntő Gábor Áron nevét még a kérdés vége előtt egyszerre mondták ki, és azt is tudták, hogy az ágyúkat harangokból készítették, a csatatéren pedig lovak húzták a lövegeket.

Szó esett továbbá huszárokról, gyalogosokról és tüzérekről, a harcokban használt fegyvereket, puskát, karabélyt, lándzsát is szemügyre vették, sőt, a versből tanult mentét, egy gyalogtiszti egyenruhát is láthattak a tárolókban. Gyárfás Jenő Gábor Áron halála című monumentális festményét szintén megtekintették a kis látogatók, majd egy meglepetéseket tartogató doboz is előkerült. A szervezők ebbe több 1848-as eredeti tárgyat gyűjtöttek össze és mutattak be a gyermekeknek: egy fekete színű, arany zsinórral díszített huszárcsákót, egy pisztolyt és egy bilincset is, a szintén korhű ágyúgolyókat pedig kézbe is vehette minden óvodás. Hogy az élmény teljes legyen, egy huszár tarisznyájába is összegyűjtötték a legszükségesebb dolgokat gombtól a kanálig, majd kokárdás papírcsákót öltöttek, s előbb a múzeumi térben, majd kint, a tágas udvaron is megvívták a csatát az osztrák katonákkal, akiket végül nagy lelkesedéssel, pontos célba dobással sikerült legyőzniük.

A gyermekeknek szóló interaktív foglalkozás mellett a családokat is várja a Székely Nemzeti Múzeum. Az 1848–49-es szabadságharc hőseire emlékezve március 15-én, szombaton 9 és 14 óra között az intézménybe ingyenes a belépés. Szintén a nemzeti ünnephez kapcsolódóan március 14-én, pénteken 17 órától ingyenes tárlatvezetést tartanak a Géniuszok a hősök mögött – Háromszék az 1848–49. évi szabadságharcban című kiállításban.