Nem elég a fegyvergyártást korszerűsíteni

Ez rendben is lenne, de nem elég. Az elmúlt hetekben szinte naponta kerültek elő új bizonyítékok arról, hogy Călin Georgescu és társai készek voltak akár erővel is megváltoztatni az ország alkotmányos rendjét, azaz katonai diktatúrát akartak bevezetni. Azon mosolyogni is lehetne, hogy a már hazaárulással is vádolt álpróféta – aki úgy hirdet szuverenizmust, hogy Oroszországtól és Amerikától is támogatást kap – Gétiának nevezte volna át Romániát, és (a pártok megszüntetése után) „isteni igazságra” alapozott, misztikus nevű új minisztériumokkal, erősen központosított hatalmi struktúrával irányította volna az országot, annak azonban fele sem tréfa, hogy légvárainak építéséhez nem kevés pénzt, paripát, fegyvert kapott. Külföldről, itthonról, piszkos alvilági vagy magasztos nevű köröktől, még katonai szervezetektől is. A DIICOT által pár napja leleplezett 101 éves tábornok talán nem tűnik veszélyesnek, de a jelek szerint a honvédelmi és a belügyminisztérium több aktív tagja is nyakig benne van a Georgescu-féle „országprojektben”; az is kiderült mostanában, hogy a hazai katonák egy része Afrikában, zsoldosként tölti pihenő- vagy betegszabadságát Georgescu jobbkeze, a már nemzetközi körözés alatt álló Horațiu Potra vezénylete alatt, de feletteseik tudta nélkül: a már harmadik éve hivatalban levő Angel Tîlvăr honvédelmi miniszter úgy meglepődött ezen a szokáson, mint újonc baka a kaszárnyai modoron.

Ráadásul nem is a Georgescu-befolyás az egyetlen nagy erkölcsi baja a román hadseregnek: a múlt héten egy óriási korrupciós botrány is kipattant, egy tábornoknál 4600 festményt, drága táska- és óragyűjteményt találtak, ami eposzi méretű pénzeltérítésekre utal, és emellett lehetnek más bűncselekmények is. Írhatjuk ezt az állapotot is a katonai külsőségeket olyannyira kedvelő leköszönt államfő, Klaus Iohannis, illetve az előbb védelmi miniszterré, majd kormányfővé kinevezett védence, Nicolae Ciucă nyugalmazott tábornok számlájára, csakhogy nem érünk vele semmit. Ha viszont valóban hatékony honvédelmet akar magának Románia, akkor nem csak a hadi üzemeit kell újraterveznie, hanem a hadsereget is alaposan át kell sepernie, mert amíg ilyen emberanyagra van bízva az ország védelme, addig a legmodernebb technika mellett sem lehetünk nyugodtak. Épp ellenkezőleg, hiszen olyanok kezébe kerülhet fegyver, akik valami géta-dák diktatúrát akarnak létrehozni. Nem is feltétlenül meggyőződésből, talán csak azért, mert ez jobb üzletnek tűnik.

A nemzetközi körözés alatt álló Horațiu Potra vasárnap is arra biztatott „minden román katonát”, hogy fegyverrel menjen ki az utcára. Fotó: Facebook / Horatiu Potra