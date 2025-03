Jóváhagyták Antonescu jelöltségét

Iktatta tegnap a Központi Választási Iroda (BEC) Crin Antonescu államfőjelölt jelölési iratcsomóját, és ugyancsak tegnap jóváhagyták a jelölt választási logóját is.

A Románia, Előre Szövetség államfőjelöltje vasárnap nyújtotta be a BEC-hez az iratcsomóját az 1,7 millió támogató aláírást tartalmazó ívekkel. A BEC eddig csak Antonescu és a választáson függetlenként induló bukaresti főpolgármester, Nicuşor Dan jelöltségét hagyta jóvá, Călin Georgescu, Petru Mîndru, Maria Marcu és Ion Popa jelöltségét elutasította. Nicuşor Dan jelöltsége ellen óvást nyújtottak be az alkotmánybírósághoz, és Călin Georgescu is megtámadta a testületnél a jelöltségét elutasító BEC-döntést.