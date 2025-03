Előző írásunk

Amikor már javában zöldell a rét, rügyeznek a fák, nyílnak az első vadvirágok, konyhára való gomba még mutatóban is alig akad. Ennek dacára egy tavaszi sétának, akár a városban is, megvan a maga varázsa, hisz az ébredező természet egyre pazarabb arcát mutatja a reménykedő gombásznak. De miben is reménykedhet ilyenkor a gombász?