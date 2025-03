Harmincadik Zöld Nap-pali tábor

A táborban számos szituációs gyakorlat mellett rengeteg mozgásos program volt. Izgalmasabbnál izgalmasabb csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vettek részt a gyerekek, de a programból nem hiányzott most sem a kézműves-tevékenység, az origami és a hagyományos reggeli torna sem. Labdajátékkal, teremfocival, tánctanulással, meseolvasással, kosárlabdázással, tollaslabdázással, malmozással telt az idő, és mindezek mellett a táborozók meglátogatták az Amrita Kft. csodálatos műhelyét László Károly keramikus interaktív kalauzolásával, illetve a kézdivásárhelyi Patikamúzeumot is, amit Dósa Csaba, a kézdivásárhelyi turisztikai iroda vezetője mutatott be. A hangulatot a sportirodát vezető Kocsis Zoltán naponta egy-egy sikeres labdarúgással emelte.

A foglalkozásokat nemcsak a diákok, hanem a szervezők is nagyon élvezték. A tábor tevékenységébe a helyi önkéntesek mellett a Be Active Be Green II projekt öt ESC önkéntese is bekapcsolódott. A négy nap alatt igazi barátságok köttettek, új ismereteket szereztek a gyerekek, sok kalandos feladattal, élménnyel lettek gazdagabbak.

Ráduly Attila