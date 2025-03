Nyugdíjas nőnap Uzonban

A Pünkösti-kúriában szépen terített asztalok hívogatták a hölgy vendégeket: mindenkinek jutott egy kis cserepes virág, és melléje tűzve egy szép kis üdvözlőlap, amelyet a helyi polgármesteri hivatalban nyomtattak ki a következő szöveggel: „Köszönettel felköszöntelek e neves napon / a teremtő egész évben boldogságot hozzon”. A TotalEnergies vállalat, a nyugdíjas-szervezet szponzorának két küldöttje szervezetünk mentorát külön is felköszöntötte, tevékenységét méltatta.

A társalgás kötetlenül indult, közben fogyasztani lehetett az asztalokról szendvicset, süteményeket, kávét, üdítőket. Az ünnep magasságában versfelolvasások is voltak: Petőfi Sándor és József Attila két-két költeménye (a Füstbement terv, Szeptember végén, illetve az Anyám és a Mama címűek) jelezte, hogy a nők jegyesek, hitvesek, édesanyák is voltak és azok is maradnak mindenkoron. Aztán a fiatalon zenetanárként dolgozó Dobri György jóvoltából felcsendült a zene, és a nyugdíjas csoport oly jól érezte magát, hogy többen táncra is kerekedtek, mégpedig hagyományos szokás szerint körtáncot jártak.

A búcsúzkodáson elhangzott, hogy jövőre újra ugyanitt találkozunk. Az uzoni Őszi Napfény nyugdíjas-szervezet addig is szeretettel várja az új tagokat.

Veres Ibolya, Uzon