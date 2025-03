ÜNNEPI HANGVERSENY. A 177 éve kirobbant magyar forradalom és szabadságharc hőseinek állít emléket a Csíki és Georgius kamarazenekar ünnepi koncertje, melyre március 15-én, szombaton 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. A koncertre a jegy 40, illetve 20 lej, és a városi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni.

Kiállítás

INGYENES TÁRLATVEZETÉS FELNŐTTEKNEK. Nemzeti ünnepünk alkalmából március 14-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ingyenes tárlatvezetést tart a Géniuszok a hősök mögött. Háromszék az 1848–1849. évi szabadságharcban című kiállításán. Március 15-én a teljes látogatási idő alatt (9–14 óráig) a múzeumba a belépés ingyenes. Az időszakos és állandó kiállításokról bővebben a múzeum honlapján, a sznm.ro oldalon tájékozódhatnak.

Színház

KONCERTSZÍNHÁZ. Idén ismét saját produkcióval tiszteleg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ. A hazatalálsz című produkció rendezője Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója, rendezőasszisztens: Nánia Hanna, Szegeti Abigél, koreográfus: Bokor Zsuzsa, zenei rendező, hangszerelés: Bejan Norbert. A produkciót két alkalommal, március 14-én, pénteken 19 órától és 15-én, szombaton 18 órától mutatják be a Vigadó Művelődési Központ nagytermében. Jegyek ma 10–16 óráig, pénteken 10–14 óráig, illetve előadások előtt egy órával kaphatók. Információk a 0730 600 279-es telefonszámon.

KOVÁSZNAI DIÁKSZÍNPAD. Március 14-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdió termében adja elő a Kovásznai Diákszínpad Ágnes asszony című előadását Molnár János rendezésében. Ezzel a darabbal a csapat januárban Budapesten, a Nemzeti Színházban is vendégszerepelt. A belépés adományjellegű, amivel a kovásznai unitárius közösség templom­építését támogatják.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 16-án, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Pappa mia című előadását játssza Fehér Ferenc rendezésében. Időtartam: 40 perc (szünet nélkül).

X-Faktor meghallgatások Sepsiszentgyörgyön

Az idén újra induló zenei tehetségkutató műsorba keresik a magyar nyelvterület legtehetségesebb és legszínesebb előadóit. A műsorhoz olyan előadókat, duókat, formációkat vagy zenekarokat keresnek, akik legkésőbb 2025 őszéig betöltik 14. életévüket, szeretnek énekelni, énekléssel hobbi szinten vagy komolyan foglalkoznak. A térségben március 16-án 19–22 óráig tartanak meghallgatást, amit Sepsiszentgyörgyön a Zamat Cafe & Barban (1918. december 1. út) rendezik meg. E-mail: petra.hubay@ufashow.hu.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia hittantermében ma 16 órától életvédő előadást tart Csató Béla nyugalmazott plébános. * A szülők iskolája előadás-sorozat pénteken 19 órától folytatódik az imateremben, melynek részeként Ilyés Zsolt plébános A felelősség szerepe a családban címmel tart előadást. * Az egyházközség a Szent József búcsúra háromnapos triduumal készül. Március 16–18. között 18 órától lesznek a szentmisék.

HÁZASSÁGSZERVIZ. A sepsiszentgyörgyi Vártemplom régi imatermében ma 19 órától kezdődik a márciusi Házasságszerviz. Mivel gyerekfelügyeletet is biztosítanak, kérik a gyerekkel/gyerekekkel érkező házaspárokat, hogy csütörtök délig a 0742 413 269-es telefonszámon jelezzék szándékukat. Szeretettel várják a házaspárokat felekezeti megkülönböztetés nélkül.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Big Trip 3: Világ körüli verseny (románul beszélő), 16.30-tól Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök (magyarul beszélő), 18 órától Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20 órától Vermiglio (román feliratos), 20.30-tól Rokonszenvedés (román feliratos).

Fuss vagy sétálj a hősök emlékére!

A sepsiszentgyörgyi FitnessTribe Egyesület negyedik alkalommal szervezi meg a Fuss a hősök emlékére! emlékfutást, amellyel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegnek. Az eseményt március 15-én 8 órától rendezik meg, a hagyományos Szombat8 futás helyett. Találkozó: 7.40-kor a Sepsi betűknél, ahonnan közösen átsétálnak a Bod Péter Megyei Könyvtárhoz. Kisvonatos indulás 7.45-kor a könyvtártól az Eprestetői csata emlékművéhez, ahonnan a futás kezdődik. Útvonala a már megszokott, hagyományos emlékfutásé, amely során a résztvevők történelmi emlékhelyeket érintenek. A célban forró tea és kávé várja a résztvevőket. Nemcsak futva, hanem sétálva is teljesíthető a táv, így minden érdeklődő csatlakozhat a közös megemlékezéshez.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban március 17-én ingyenes szűrővizsgálatot tartanak központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. Várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban, illetve Scle­rosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki és három hetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván március 17. és április 4. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, telefonszám: 0724 266 020.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja patika (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. gyógyszertár (0267 360 608) tart nyitva.

Röviden

HELYI ADÓK. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adófizetők tudomására hozza, hogy a helyi adókat és illetékeket ma 9.30–14 óráig Kilyénben, az iskola épületében is ki lehet fizetni. Lehetőség van online befizetésre és a lakosok saját pénzügyi helyzetének elektronikus lekérdezésére is, amelyet a www.ghiseul.ro oldalon tehetnek meg vagy használhatják az internetes befizetés lehetőségét is.

HÓVIRÁGTÚRA. A háromszéki EKE szombaton, március 15-én tartja roston sütéssel egybekötött Hóvirágtúráját a Setétpatak völgyfőjében. Találkozás a Hatod-tetőn 10 órakor. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574).

KÖNYVTÁR. A Bod Péter Megyei Könyvtár március 15-én zárva tart.