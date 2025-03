Felújításra szorul a gelencei műemlék templom

„Háromszék legjelentősebb műemlék épülete, a gelencei Szent Imre-templom azért tekinthető annak, mert nincs más olyan épület a vidéken, amely hozzá hasonlóan régi és gazdag művészeti értékekkel rendelkezne. Az 1300-as évekre datálható, nyugat-európai színvonalú, gyönyörű falfestményei szemlátomást pusztulnak, a restaurálásuk késik. Cui prodest?” – írta februárban Face­book-bejegyzésben Jánó Mihály művészettörténész, a műemlék kiváló ismerője.

A templomon már kívül látszanak az állagromlás jelei: a falak salétromosodnak, több helyen cserepek hevernek a földön, a tetőszerkezet is beavatkozást igényelne.

Ilyés Botond, Gelence polgármestere érdeklődésünkre elmondta: ugyan az egyházé az épület, de ők is foglalkoznak az ügyével. „Együttműködést szorgalmazunk az érsekség, a megyei tanács és az önkormányzat között, a templommal felmerülő kérdések kapcsán Tamás Sándorral, a megyei önkormányzat elnökével és Jánó Mihállyal is konzultálunk. Ennek javítása már műemlék jellegéből kifolyólag sem egyszerű dolog. A nehézségek abból adódnak, hogy a hosszú éveken keresztül sem rendeződött telekkönyvezés miatt, hiába minden segítségünk és törekvésünk, nem tudtunk a helyreállítási alapnál (PNRR) pályázni, amely egy rendkívüli lehetőség lett volna – ezen belül megvalósítható lett volna a teljes körű felújítás is. Még volt esély pályázni a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökségnél (AFIR) is, az említett okok miatt azonban ez szintén meghiúsult. Az értékes falfestmények miatt csak szakértők bevonásával lehetséges a beavatkozás, ami vélhetően sok pénzbe fog kerülni, így csak pályázatban gondolkodhatunk” – magyarázta a polgármester. Hozzátette: a telekkönyvezését megoldották, hiszen ezen dokumentum hiányában még pályázni sem lehetne.

A templom 1996 és 1999 között már szerepelt a World Monuments Fund által nyilvántartott, a világ száz legveszélyeztetettebb műemlékét tartalmazó listán. Emiatt az amerikai székhelyű Samuel Kress Foundation finanszírozta a külső vakolat javításakor az északi falon előkerült, addig ismeretlen falképtöredék feltárását és konzerválását. A helyreállítási munkálatok 1995-ben kezdődtek a Kovászna megyei önkormányzat anyagi segítségével, majd román központi költségvetési támogatással folytatódtak. 1999-ben és 2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma összesen négymillió forinttal járult hozzá a felújítás költségeihez A határon túli magyar épített örökség felmérése és megóvása program keretében.

A feljavított templomot 23 éve, 2002. január 12-én, hatéves restaurálást követően adták át.