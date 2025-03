Sok hívatlan vendégünk volt március 15-e környékén, akik azért jöttek, hogy elrontsák azt a hangulatot, amelyet az évek során felépítettünk, Crin Antonescu azonban nem ilyen, régóta ismeri, és mindig korrektül, emberi módon viselkedett, akár hatalmon volt, akár ellenzékben – jelentette ki Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke a sajtótájékoztatón, hangsúlyozva, hogy az erdélyi magyarság számára a kizárás vagy az együttműködés közötti választóvonal fontos: nem tudunk együttműködni azokkal, akik ki akarnak minket zárni az országból, csak azokkal, akik tiszteletet mutatnak a közösségünk iránt, és partnerként közelítenek hozzánk.

A többség és kisebbség közötti viszony mindig a többségen múlik – tette hozzá. „Csak együtt vagyunk erősek, együtt tudunk egy erősebb országot építeni” – vette át a szót Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy Romániában az államelnöknek egészen más szerepe van, mint például az Amerikai Egyesült Államokban, de itt is túl sokszor alkottak és bontottak fel kormányokat az elnökök, ezért olyan személyre van szükség az ország élén, aki szavatolja a nyugodt, zavartalan kormányzást. Crin Antonescu azon kevesek közé tartozik, aki nem ragaszkodik egy tisztséghez vagy a hatalomhoz – szögezte le, és felelevenítette a volt liberális pártelnök egyik, a 2009-es RMDSZ-es kongresszuson elhangzott nyilatkozatát, miszerint ő is sokszor érzi magát kisebbséginek Romániában, mint mindazok, akik próbálnak tisztességesek lenni, az igazságot értékelni; ez ma is érvényes.

A Kovászna megyei románok nagyon megosztottak, ezért nem jutott be egyetlen román sem a sepsiszentgyörgyi tanácsba a tavalyi önkormányzati választáson, de a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) hű szavazó­tábora van, és bíznak abban, hogy az elnökválasztáson jó eredményt tudnak felmutatni – jelentette ki Stelian-Olimpiu Floroian, a PNL megyei szervezetének elnöke, aki arra szólította fel a megyénkben választási listákat összeállító, több mint negyven pártot, hogy támogassák azt az elnökjelöltet, aki normális, európai úton tartja Romániát. A Szociáldemokrata Párt (PSD) Kovászna megyei szervezetének elnöke, Bogdan Barbu Románia fejlődéséről beszélt, amiben mindenki érdekelt, pártjuk is ezért kíván együttműködni az államelnökkel.

Fotó: Facebook / Tamás Sándor

Crin Antonescu románul és magyarul is jó napot kívánt, megjegyezte azonban, hogy utóbbinak már túlságosan ismert jelentése van. Ezzel Klaus Iohannis korábbi államfő hírhedt magyarellenes kirohanására utalt, de rögtön leszögezte, hogy teljes mértékben egyetért Tamás Sándornak a többség és a kisebbség viszonyára vonatkozó kijelentésével. Elmondta, hogy a demokráciát véglegesnek és támadhatatlannak hitte, ám kiderült, hogy nagyon is törékeny és védelemre szorul – ő azonban egy szabad országban hisz, amelynek a kulturális, etnikai, vallási sokféleség és az együttműködés ad erőt és gazdagságot. A magyar közösség jelentős mértékben járul hozzá e gazdagsághoz, ő maga pedig tisztelettel, megbecsüléssel jött Háromszékre, és örömteli, méltóságteljes, békés ünneplést kíván március 15-én. Ő is konzervatív beállítottságú, megérti azokat, akik közösségeik értékeit védik.

Kérdésekre válaszolva elmondta: nem értette a magyarság viszonyát Klaus Iohannis volt államfővel, de nem is akarja ezt boncolgatni, mert úgy érzi, most van esély arra, hogy az ország minden erőforrását – legyen az ásvány, kultúra, örökség, fiatalság – értékként kezeljük; egy államelnöknek ez kötelessége is. A történelem hol ide, hol oda vezetett minket, éltünk külön országban is, és más-más emlékeink vannak, de az együttélésnek is vannak szép hagyo­mányai. A románoknak meg kell érteniük, hogy a magyarok nem románok, de attól még jó polgárai lehetnek az országnak; tiszteletben kell tartani mások identitását is, és akkor nem kell senkinek szenvednie. Március 15-e a románoknak mást jelent, de a magyarság ünnepelhet, székely (kék-arany) kokárdát pedig a liberális pártnál is látott.

Ami az autonómiát illeti, a kulturális identitás megőrzése senkit nem kellene hogy zavarjon, a területi autonómiát illetően azonban más a helyzet: Székelyföld ugyan létezik, de egy enklávé senkinek sem lehet érdeke.

Magyarországgal (és minden szomszéd állammal) jó viszonyt kell fenntartani, az erdélyiek élénk kapcsolatban is állnak a magyarországiakkal, és a maga részéről annak is örvend, hogy Orbán Viktor (aki nem mindenkivel barátságos) többször is találkozott és tárgyalt Marcel Ciolacu kormányfővel, ez kitűnő kapcsolatot jelent.

Románia közigazgatási újraosztásáról nem tud hirtelen nyilatkozni: véleménye szerint ez nagyon bonyolult kérdés, amit hosszasan és alaposan elő kell készíteni, és ha államfő lesz, minden érintett féllel tárgyalni akar róla. Eleve olyan elnök szeretne lenni, aki a társadalom minden rétege számára elérhető, aki az embereket képviseli, közvetít közöttük és az őket sokszor ellenségként kezelő állami szervek között. Egy polgári elnök lenne, akiről azt mondják majd, hogy „közülünk való volt” – magyarázta. Crin Antonescu szerint Románia nem engedheti meg magának, hogy erőforrásokat veszítsen el: a természet, kultúra, történelem, hagyományok mellett a kivándorló fiatalokat is ide sorolta. Azt is elmondta: ijesztő és sokkoló, hogy milyen sok gyűlölet van most Romániában, a virtuális térben, ezzel majd kezdeni is kíván valamit, ha államelnök lesz, mert nem lehet ezt a szélsőséges, erőszakos, uszító hullámot nőni hagyni. „Legyünk emberibbek, mutassunk több empátiát” – nyilatkozta.

Fotó: Facebook / Tamás Sándor

Crin Antonescu mindvégig közvetlenül, tréfálkozva beszélt, a kényes kérdésekről is nyitottan, oldottan nyilatkozott. Szóba került az is, hogy Donald Trump amerikai államfőt Nobel-békedíjra javasolta egy romániai egyetem. Nevetve mondta, hogy nem akarja sem az egyetem rektorát, sem Trump urat rossz színben feltüntetni, aztán komolyan hozzátette: üdvözli a kezdeményezést. Emlékeztetett arra, hogy a Nobel-békedíjat olyanoknak is odaítélték az idők folyamán, akik nem voltak éppen békés emberek, de valamikor tettek egy gesztust, hoztak egy alapvető döntést a világbéke érdekében, így hát „miért ne” kaphatná meg Trump is, ha tisztességes módon lezárja az ukrán konfliktust. A tisztességes béke azt jelenti, hogy továbbra is a nemzetközi jog elvei által szabályozott világban élünk, a kisebb országoknak is joguk van a garantált biztonsághoz és így tovább – fejtette ki. Hozzátette: meglepte, hogy Victor Ponta nem ugrott gyorsabban, hogy Trumpot javasolja a Nobel-díjra vagy bármely más irodalmi díjra.

Az OSK-ra vonatkozó kérdést is nevetve hárította: ő a Barcelona szurkolója, ne is próbálják ezt megváltoztatni.

A sajtótájékoztató után Crin Antonescu vendéglátóival és kísérőivel együtt kisebb sétát tett a városközpontban, megbizonyosodott arról, hogy román vevőként is kedvesen fogadták a kenyérüzletben, és nagy érdeklődéssel hallgatta Vargha Mihály múzeumigazgatót, aki végigvezette a Székely Nemzeti Múzeum felújított termein; még egy huszáros fényképet is készíttetett magáról, mielőtt el­köszönt.