Női szemmel a természet

A nők gondoskodása a munkáikon is észrevehető, figyelnek a természetre és annak apró részleteire is, ugyanakkor összekapcsolják az anyagot a lélekkel – vélekedett Both Hajnal konzul, Magyar­ország csíkszeredai konzulátusának munkatársa. Kondor Ágota szenátor azt emelte ki, hogy a kiállított fényképek nem csupán látványosak, hanem érzést és történeteket is közvetítenek, olyan érzékeny, intuitív és személyes alkotások, amelyek a világ apró csodáit is képesek észrevenni, és harmóniát sugároznak. Magyarósi Imola művészettörténész emlékeztetett arra, hogy a fényképezés, világjárás, a vadon élő állatok felkutatása és lefényképezése még néhány évtizede is inkább férfimunka volt, ám azóta a hölgyek bebizonyították, hogy ők is képesek felfedezni, alkotni, inspirálni, hogy a női látásmódnak helye van a világban. Erre a kiállításra, amely már a második a maga nemében, 22 tehetséges természetfotós küldte be munkáit Kolozsvártól Brassóig minden megyéből; a jelenlevőket később név szerint is bemutatták, virágcsokrot is kaptak, előbb azonban Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője szakmai méltatásában a nők és a (fotó)művészet kapcsolatáról beszélt, a kezdeti nehézségekről, a témához kapcsolódó tanulmányokról, és arról, hogy ma már kétségtelenül önálló alkotókkal találkozhatunk, akik olyan direkt és spontán módon nyilvánulnak meg, ahogy a férfiaknak talán nem is lenne bátorságuk. Ez a kiállítás is olyan friss és sodró erejű, hogy véleménye szerint bármelyik Liszt Intézet boldogan helyet adna neki, mert teljesen új perspektívát nyitott.

A nők napjának szentelt rendezvényen Millye Bence, a Plugor Sándor Művészeti Líceum hatodik osztályos diákja gitározott. A kiállítás április végéig tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Bene-házban.