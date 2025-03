Ilie Bolojan és Marcel Ciolacu is üzent a magyaroknak

Az elnöki hivatal honlapján közzétett üzenetében Ilie Bolojan üdvözölte a romániai magyar közösséget, amely álláspontja szerint „a békés, kiegyensúlyozott és pluralista légkör kialakításával” járult hozzá a közösségek közötti együttműködéshez. A romániai magyar kisebbség ebben a fontos és nehéz évben is megerősítette európai orientációját, támogatva törekvéseinket az európai és észak-atlanti térségben lévő stratégiai partnereinkkel együtt. Különösen nagyra értékelem, hogy a magyar kisebbség nyitott és felelős partner, és bízom abban, hogy ennek az együttműködésnek a gyümölcsei megmutatják majd jelentőségüket abban a jövőben, amelyet közösen építünk a fiatalabb generációk számára – fogalmazott Bolojan. Kiemelte, a romániai magyarok hozzájárultak a közösségek közötti együttműködéshez, elősegítve a békés, kiegyensúlyozott és pluralista légkört. Rámutatott, egy szélsőséges megnyilvánulásoktól, válságoktól terhes világban, amelyek diszkriminációt, gyűlöletet, kirekesztést és erőszakot szítanak, „közös felelősségünk, hogy szolidárisak legyünk embertársainkkal, hogy előmozdítsuk azokat az értékeket, amelyek biztosítják a békénket, a fejlődésünket, valamint határozottan szembeszálljunk a nézeteltéréseket, a bizalmatlanságot szító ideológiákkal.”

Marcel Ciolacu kormányfő üzenetében kiemelte, a múlt legfontosabb tanulsága az, hogy jövőnket az együttműködésre, a párbeszédre valamint a kölcsönös tiszteletre kell építenünk. Elismerően szólt a magyar közösség hozzájárulásáról az ország fejlődéséhez, és rámutatott, a mai megosztott világban a szabadság olyan jog, amelyet meg kell védeni, felelősségel, bölcsen kell továbbvinnie minden generációnak. Úgy vélte, ma falak helyett hidakat kell építenünk, a jövőnk pedig attól függ, hogy képesek vagyunk-e együttműködni.

Kelemen Hunor: Együtt kell megvédenünk a szabadságot

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Crin Antonescu, a kormánykoalíció közös államfőjelöltje egyaránt az elnökválasztás tétjére figyelmeztetett az erdélyi magyarokhoz intézett március 15-i köszöntőjében. Kelemen Hunor üzenetében rámutatott: március 15-én az erdélyi magyarok nemcsak hőseiket idézik meg, hanem a közösség szabadságának állapotáról is számot adnak, mert megtanulták: soha nem dőlhetnek hátra elégedetten, számukra a szabadság biztosítása „folyamatos küszködés, néha küzdelem”. Úgy értékelte: győztes választási év volt az erdélyi magyarok és az RMDSZ számára 2024, amely erős parlamenti képviseletet eredményezett, az RMDSZ immár kormánypártként dolgozhat a magyar közösség jövőjéért. De azok a szélsőséges erők is nagyon megerősödtek a parlamentben, amelyek szerint a magyaroknak örülniük kéne, hogy földet és vizet kapnak Romániától. „Mindannyian ugyanazt a célt szolgálják: hogy visszautat építsenek a sötét múlt felé, amelyet 35 éve próbálunk magunk mögött hagyni. Mi, magyarok, nem engedhetjük meg, hogy ez újra megtörténjen. Nem kérünk az elszigetelt, Európából kifelé sodródó Romániából!” - figyelmeztetett Kelemen Hunor. Rámutatott: az erdélyi magyarok tudták, mit jelent a szabadság, tudták 1848-ban, amikor fegyvert fogtak, tudták a kommunizmus éveiben, amikor nem hagyták magukat elnémítani, és tudják ma is. „Ahogyan a történelmünk során oly sokszor, a szabadságot és közösségünk jövőjét most ismét együtt kell megvédenünk! Ritkán volt ilyen nagy az elnökválasztás tétje, és ritkán ilyen egyszerű a választás. Előre megyünk vagy hátra - ez a kérdés. A jövő előre van, ezért mondjuk ma is: Győzni, előre magyar!” - zárta Vörösmarty Mihályt idézve március 15-i üzenetét az RMDSZ elnöke.

Antonescu: Románia szegényebb lenne a magyar közösség nélkül

Crin Antonescu üzenetében úgy vélte, március 15. nem csupán a magyarok ünnepe. „Ez a szabadság, a méltóság és a bátorság napja is, amikor kiállnak identitásuk védelméért. Ma nagy tisztelettel emlékezünk Kossuth Lajosra, Petőfi Sándorra, Gábor Áronra, Szacsvay Lászlóra - de emlékezünk Nicolae Bălcescura is, aki egy európai Romániáról álmodott. Értékeik összekötnek bennünket: összeköt a szabadság, a méltóság, az igazság" - fogalmazott a politikus. Leszögezte: Románia a magyarok hazája is, lakosai közös otthona, amelyben az ország valamennyi polgára együtt él, dolgozik, építkezik. Úgy értékelte: Románia sokkal szegényebb lenne a magyar közösség kultúrája, nyelve, hagyományai és életereje nélkül. „Szeretném egyértelműen kijelenteni: tisztelem és tisztelni fogom Önöket, meghallgatom Önöket, és megvédem a nemzeti identitáshoz való jogukat. Mert Románia csak akkor lehet erős ország, ha minden polgára otthon érzi magát benne. Köszönöm az RMDSZ-nek a bizalmat, az egyensúlyt és a hozzájárulását ahhoz a politikai projekthez, amely Romániát előre viszi” - üzente a kormánypártok államfőjelöltje.