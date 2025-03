Szörcsén díjazták a szépírásverseny nyerteseit

Az ünnepi műsorban felléptek a szörcsei gyermekek és a barátosi Életrevalók együttes, majd Incze Hunor orbaiteleki, Bíró Erika szörcsei, Szőcs Endre barátosi és Bacsó István székelytamásfalvi református lelkész Wass Albert műveiből olvasott fel, Kopacz Tímea egyetemi hallgató Wass Albert Üzenet haza című versét, Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus pedig a Magyar Miatyánkot adta elő. Különleges pillanata volt a rendezvénynek egy eddig ismeretlen zászló bemutatása, amelyet Szász Tibor adott át az egyházközségnek. A 107 éves, eddig egy padláson elrejtett lobogó felirata szerint a Szörcsei Székely Hadosztály Baráti Társaságé volt 1918–19-ben.

A műsor után került sor a szépírásverseny díjazására. A vetélkedőre négy kategóriában lehetett jelentkezni: I–II., III–IV. osztályosok, felső tagozatosok és középiskolások küldhettek be pályamunkákat. A versenyre érkezett 154 pályaműből 24 jutott tovább a döntőbe. Legtöbben Kézdiszékről jelentkeztek, de Erdővidékről, Sepsiszentgyörgyről, Maros megyéből és felvidéki településekről is bekapcsolódtak a vesenybe. Négytagú zsűri – Ambrus Ágnes ny. egyetemi oktató, Bartók Erzsébet és Fejér Ágota tanítónők, valamint Balogh Tímea magyartanár – értékelte az elkészült munkákat, amelyeknél olyan szempontokat vettek figyelembe, mint a teljes szöveg összképe, elrendezése, a betűk egyenletessége és következetessége, a betűkapcsolás, -tévesztés, helyesírási hibák, valamint a szöveghiány. Mind a négy kategóriában díjazták az első három helyezettet, az ünnepélyes eredményhirdetéskor füzeteket és értékes töltőtollakat kaptak a dobogósok, valamint okleveleket, emléklapokat osztottak ki.

Bíró Erika lelkész asszony, a Háromszéki Népfőiskola Egyesület elnöke hangsúlyozta: hagyományt szeretnének teremteni, így a következő években is meghirdetik a versenyt. Ambrus Ágnes értékelő beszédében kiemelte, hogy Szörcse ez alkalommal a Kárpát-medence közepévé vált, hiszen egy ilyen fontos versenyt ebben a formában Erdélyben először innen indítottak el. Ugyanakkor amellett érvelt, hogy mennyire jelentős a kézírás a digitális világban. Hangsúlyozta, a kézírás visszaszorulása a szellemi képességeink rovására is mehet, ezért igen fontos, hogy a billentyűzet vagy a telefon képernyője mellett a tollat és papírt is használjuk. Az értékelők nem különleges kalligrafikus betűket vártak el a pályázóktól, hanem a kézírás szépségét díjazták, de volt egy munka, a szászrégeni Florea Dávidé, amely a kalligráfiai szempontoknak is eleget tett.

A verseny díjazottjai: I–II. osztály: Madarász Loretta (Szentpéter, Felvidék), Fülöp Ádám (Középajta) és Kozma Orsolya (Zabola); III–IV. osztály: Katona Vivien (Nyékvárkony, Felvidék), Péter Boróka (Zabola) és Hadnagy Róza (Zabola); V–VIII. osztály: Bálint Csenge (Bereck), Székely-Nemes Sára (Sepsiszentgyörgy) és Vizi Antal (Kézdivásárhely); IX–XII. osztály: Florea Dávid (Szászrégen), Pál Nóra (Esztelnek) és Szabó Renáta (Kovászna).

A díjak kiosztása után a templomkertben lévő világháborús emlékműnél Gáll Hajnalka konzul elhelyezte az emlékezés koszorúját, majd a jelenlévők elénekelték himnuszainkat.