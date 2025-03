Tizenkét jelölt az elnökválasztáson

Vasárnapig a BEC nyolc elnökjelölt indulását hagyta jóvá: Nicuşor Dan (független), Crin Antonescu (Románia, Előre Szövetség), Victor Ponta (független), Elena Lasconi (Mentsétek meg Romániát Szövetség – USR), George Simion (Románok Egyesüléséért Szövetség – AUR), Lavinia Şandru (PUSL), Cristian Terheş (Román Nemzeti Konzervatív Párt), John-Ion Banu-Muscel (független), tegnap pedig Anamaria Gavrilă (Fiatal Emberek Pártja – POT), Silviu Predoiu (Nemzeti Akció Ligája Párt), Daniel Funeriu (független) és Sebastian Constantin Popescu (Új Románia Párt) jelöltségét fogadta el – utóbbival kapcsolatban a BEC tegnap délután közölte, a nyomozó hatóságokhoz fordulnak Popescu támogatói aláírásainak hitelessége ügyében. Az intézmény közleménye szerint gyanús, hogy az aláírások hitelességét igazoló felelősségvállalási nyilatkozatok mindegyikét a jelölt írta alá, és a támogatói listák némelyikét egyetlen nap alatt állították össze több, egymástól jelentős távolságra lévő településen.

A BEC tegnap még elutasította Remus Pricopie (független), Oana Creţu (Egyesült Szociáldemokrata Párt), Gelu Drăgan (független), Constantin Titian Filip (független), Gicu-Romeo Tiţă (független), Petru Mîndru (független) és Maria Marcu (függtelen) jelöltségét.

Az elnökválasztás menetrendjét szabályozó kormányhatározat szerint a BEC-nek az elnökjelölti iratcsomó benyújtása után legtöbb 48 órával – legkésőbb március 17-ig – kell döntenie a jelöltség bejegyzéséről vagy elutasításáról. A jelölt­aspiránsoknak, a pártoknak és a választóknak 24 órájuk van megóvni a BEC döntését az alkotmánybíróságon. Ezt legkésőbb március 18-ig tehetik meg. Utóbbi testületnek a benyújtásuktól számított 48 órán belül, de legkésőbb március 19-ig kell elbírálnia az óvásokat.

A szélsőségesek vezetnek

Az AtlasIntel közvélemény-kutatónak a Hotnews hírportál által tegnap ismertetett adatsora az első, amelyet már a tavalyi félbeszakított elnökválasztás első fordulójában élen végző Călin Georgescu kizárása után tettek közzé. A felmérés szerint akármelyik pártelnök is lépne vissza a Georgescut korábban támogató két párt – az AUR és a POT – közül, mindenképpen „Georgescu örököse” kapná a legtöbb voksot az első fordulóban. Amennyiben Goerge Simion, az AUR elnöke marad versenyben, a megkérdezettek 30,4 százaléka voksolna rá, míg Nicușor Dant, Bukarest független főpolgármesterét 26, Crin Antonescut, a kormánypártok közös jelöltjét 17,9, Victor Ponta volt kormányfőt 9, Elena Lasconit, az USR elnökét 3,9 százalékon mérte az AtlasIntel. Hasonló mértékű, 30,2 százalékos első fordulós győzelmet jósol a felmérés Anamaria Gavrilănak, a POT elnökének is, míg ellenjelöltjei közül Nicușor Dan 25,3, Crin Antonescu 17,7, Victor Ponta 9,2, Elena Lasconi 3,9 százalékot kapna.

A második fordulóban az AtlasIntel szerint megfordulna a sorrend, és Bukarest főpolgármestere 42,1–35,3 arányban győzne az AUR, illetve 40,1–31,7 arányban a POT elnöke ellen. Mindkét megvizsgált esetben nagyon magas (23–28 százalék közötti) volt azok aránya, akik nem tudták, vagy nem akarták megmondani, kire szavaznának, vagy azt mondták, hogy érvénytelenítenék voksukat.

Az AtlasIntel megpróbálta azt is kideríteni, mi történt volna, ha decemberben nem szakítják meg a választásokat. A felmérésben részt vevők 40,1 százaléka mondta azt, hogy Elena Lasconira, és 39,4 százaléka állította azt, hogy Călin Georgescura voksolt volna.

A politikusok megítélése tekintetében a májusi megismételt voksoláson nem induló Ilie Bolojan ideiglenes államfő a legnépszerűbb 53 százalékos indexszel, őt Nicușor Dan (40 százalék), Călin Georgescu (36 százlalék), Crin Antonescu (34) és George Simion (34 százalék) követi a rangsorban.

Arra a kérdésre, hogy ki volt Románia legjobb elnöke 1989 után, a megkérdezettek 31,2 százaléka adta azt a választ, hogy „egyik sem”, 27,5 százalékuk Traian Băsescut, 17,8 százalékuk Ilie Bolojant, 13 százalékuk Emil Constantinescut, 6,5 százalékuk Ion Iliescut jelölte be, 2,7 százalékuk választotta azt, hogy „nem tudja”, és alig 1,3 százalékuk jelölte be az elnöki hivatalt az utóbbi 10 évben vezető Klaus Iohannist.

Az AtlasIntel 2381 internetfelhasználó bevonásával készült felméréséhez március 13–15. között gyűjtötték az adatokat. A Hotnews nem közölte, ki finanszírozta a közvélemény-kutatást. Az AtlasIntel egy korábbi, februári felmérését Nicușor Dan kampánystábja rendelte meg.

Feljelentette Simiont

A nyomozó hatóságokhoz fordult a bukaresti Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem (SNSPA) rektora, Remus Pricopie George Simion támogatói aláírásainak ügyében. A rektor tegnapi Facebook-bejegyzése szerint okirat-hamisítás gyanújával tett feljelentést, amelyben George Simionnak a szerinte önfeljelentésnek is beillő és ellentmondó nyilatkozataira hivatkozik. Emlékeztetett, március 12-én az AUR elnöke még azt nyilatkozta, hogy a Călin Georgescu jelöltségével kapcsolatos helyzet tisztázódása előtt nem gyűjtött támogatói aláírásokat, de március 15-ig össze tud gyűjteni 200 ezret. Ehhez képest nem sokkal később közölte, hogy Georgescu felhívására már március 9-én elkezdte az aláírásgyűjtést, és 600 ezer aláírást csatolt az iratcsomójához.

Pricopie emlékeztetett arra is, hogy 2024-ben a legfőbb ügyészség eljárást indított George Simion ellen, akit azzal gyanúsítottak, hogy segített az európai parlamenti választásokon való indulásához szükséges aláíráslista meghamisításában Silvestru Şoşoacănak. „Ugyanakkor felhívtam a nyomozó hatóságok figyelmét arra is, hogy létezik egy 2024-es interjú, amelyikben Simion elismeri, hogy »senki nem gyűjti legálisan az aláírásokat«. Ez a nyilatkozat önfeljelentésnek is minősülhet” – szögezte le a SNSPA rektora, kérve a hatóságokat, hogy a választási eljárás átláthatósága és integritása érdekében mielőbb vizsgálják ki a jelzetteket.

Ki lép vissza?

Az AUR képviselője, Mugur Mihăescu szerint csütörtökön dönt a párt vezetősége arról, hogy George Simion vagy Anamaria Gavrilă lép vissza az elnökjelöltségtől. Az ellenzéki párt politikusa tegnapi nyilatkozatában emlékeztetett, hogy szerdán éjfélkor válnak véglegessé a jelöltségek, és másnap, csütörtökön már eldöntik, hogy Simion vagy Gavrilă lép vissza a jelöltségtől, és így nem kerül fel a neve a szavazólapra.

Mugur Mihăescu megerősítette: az AUR és a POT elnöke, George Simion és Anamaria Gavrilă, illetve Călin Georgescu közösen állapodtak meg abban, hogy mindkét pártelnök benyújtja az elnökjelölti iratcsomóját, majd az esélytelenebb visszalép. Közlése szerint egy közvélemény-kutatást is végeztek annak eldöntésére, hogy melyikük az esélytelenebb, de nem árult el részleteket a felmérésről.

Az AUR politikusa szerint George Simion „nem akarta ezt a jelöltséget”, de „végig fogja csinálni”, és minden bizonnyal bejut a második fordulóba. Az alkotmánybíróság tegnapi ülésén egyébként elutasította a George Simion elnökjelöltsége elleni óvásokat.

Șoșoacă gyászol

Az SOS Románia párt elnöke, Diana Şoşoacă tegnap gyászruhába öltözve tiltakozott a parlamentben a „román demokrácia halála” miatt, miután a BEC elutasította az elnökjelöltségét. Az európai parlamenti képviselőt több párttársa is elkísérte, akik gyertyát és plakátokat tartottak a kezükben. Şoşoacă elmondta, hogy egy koszorút is vittek a parlamentbe, rajta „A demokráciát kivégezték” felirattal.

A pártelnök ugyanakkor felháborodását fejezte ki amiatt, hogy nem vehet részt az alkotmánybíróság ülésén, amelyen elbírálják az elnökjelöltségét elutasító BEC-döntés elleni fellebbezését (melyet egyébként el is utasított tegnap az alkotmánybíróság). Szerinte ezzel megtagadják a védelemhez való jogát. „Innen Brüsszelbe megyek, és gondoskodom arról, hogy az egész világ megtudja, mi történik Romániában. És nemzetközi segítséget fogok kérni Románia felszabadításához” – fogalmazott.

A BEC szombaton bejelentette, hogy az alkotmánybíróság tavalyi határozata alapján kizárta az elnökválasztásról Diana Şoşoacăt. A döntését ismertető közleményében az intézmény emlékeztetett: a 2024/2-es számú határozatában az alkotmánybíróság megállapította, hogy a politikus meggyőződései, magatartása és nyilvános állásfoglalásai ebben a választási ciklusban ellentétesek voltak az alkotmányos elvekkel és értékekkel, a BEC pedig köteles érvényt szerezni ennek a határozatnak. A közlemény szerint ilyen körülmények között fölösleges megvizsgálni azt, hogy Diana Şoşoacă teljesíti-e a jelöltsége iktatásának további feltételeit.