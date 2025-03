Jótékonysági garázsvásár Kézdivásárhelyen

Mifelénk nincs hagyománya, de Nyugaton nagyon elterjedt, hogy magánszemélyek úgy szabadulnak meg a fölöslegessé vagy megunttá vált holmiktól, hogy azokat ún. garázsvásáron értékesítik. A hétvégén kézdivásárhelyi háza udvarát nyitja meg Farkas Gábor, akit egyébként jótékonykodás is vezérel: egy súlyosan beteg barátján kíván segíteni a bevétellel.

Farkas Gábort mézeskalács-készítőként ismerik, de a hobbijai közé tartozik különböző tárgyak, régiségek gyűjtése is, az évek során pedig tekintélyesre duzzadt a kollekció. Hogy megszabaduljon a tárgyak egy részétől, garázsvásárt szervez szombaton és vasárnap 10 és 17 óra között a Vasút utca 57. szám alatt, ahol nemcsak pénzért lehet majd vásárolni, hanem lesznek ingyen elvihető tárgyak is.

A bevétel egy jelentős részét Farkas Gábor jótékonyságra fordítja. „Van egy barátom, aki súlyos beteg, a havi kórházi ellátás több ezer lejbe kerül. A tőle elhozott tárgyak is kiárusításra kerülnek, akárcsak az én dolgaim, pár lejtől pár tíz lejig terjed majd az antik tárgyak, órák, lámpák, dísztárgyak, gyerekjátékok, ásványok és ékszerek stb. ára, de lesznek ingyen elvihető tárgyak is, így már csak azért is érdemes lesz betérni az udvaromra” – mondotta.