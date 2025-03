Következő írásunk

Sepsiszentgyörgy önkormányzati képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta a keretösszegeket, melyekből vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az ifjúsági, művelődési, testi és lelki egészséget szolgáló, valamint sporttevékenységeket folytató szervezetek. Az eddigi feltételek nem változtak, de a szabályzatba újdonságok is bekerültek, ezek közül a legfontosabb, hogy idén online is be lehet nyújtani a pályázatokat.