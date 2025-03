Előzetesben emberölési kísérletért

A Kovászna Megyei Ügyészség kedden közölte a tényállást. A háromszéki férfi WhatsApp-on folytatott tárgyalás eredményeként mezőgazdasági gépeket igyekezett beszerezni O. N-től. Pénteken elutazott Szásztyúkosra, a falu határában átült O. N. kocsijába, és ismeretlen helyre távoztak. Az árus azt mondta, hogy a szarvasmarha-farmján vannak a gépek, ám egy elhagyatott helyen megállt, leszállíttatta utasát, és egy vasdoronggal össze-vissza verte, ütlegelte fejét, karját, lábát, majd otthagyta. Az áldozat valahogy elgyalogolt a saját autójához, majd elvezetett Sepsiszentgyörgyre a megyei kórházhoz. Ott megállapították, hogy több sérülést, törést szenvedett, felépüléséhez 70–80 nap

szükséges.

Szombaton a Kovászna Megyei Ügyészség elrendelte O. N. 24 órás őrizetbe vételét, vasárnap este 8-kor a Kovászna Megyei Törvényszék elrendelte 30 napos előzetes letartóztatását. A kivizsgálás során kiderült, hogy O. N.-t V. D. D. bujtotta fel tettére. Az ügyészség vasárnap elrendelte utóbbi őrizetbe vételét, hétfőn a törvényszék az előzetes letartóztatását. A kivizsgálásban és kézre kerítésükben szerepet vállaltak a Kovászna és Brassó megyei nyomozók, valamint a rohamosztag munkatársai is. A gépkocsit vezető O. N.-ről az is kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal, így bűnlajstroma jogtalan vezetéssel is bővült.